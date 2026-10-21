مهرجان الحرف والصناعات التقليدية 2026 يجمع أكثر من 900 حرفي في العين

العين في 21 أكتوبر/ وام / أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي تفاصيل وبرامج النسخة الثانية عشرة من "مهرجان الحرف والصناعات التقليدية 2026"، الذي تنطلق في سوق القطارة التاريخي بمدينة العين خلال الفترة من 23 أكتوبر حتى 11 نوفمبر 2026.

وقالت فرح عبدالحميد البكوش مديرة إدارة المهرجانات والمنصات الثقافية في الدائرة خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم إن النسخة الحالية تجمع أكثر من 900 حرفي ومصمم وممارس في مساحة تفاعلية تُعزز التعلّم وتبادل الخبرات بين الأجيال، بما يضمن صون هذا الموروث الأصيل ونقل مهاراته إلى أجيال المستقبل، وترسيخ قيم الاعتزاز بالهوية الإماراتية.

حضر المؤتمر الصحفي رؤساء الأقسام والفريق التنظيمي القائم على المهرجان، إلى جانب جمع من الإعلاميين وممثلي وسائل الصحافة المحلية.

وأكدت فرح عبدالحميد أهمية هذا الحدث في الخارطة الثقافية للإمارة، مشيرة إلى أن المهرجان يأتي احتفاءً بأصالة الحرف الإماراتية والمعارف التقليدية والممارسات الثقافية التي تشكل جوهر الهوية الوطنية.

وقدّم الفريق التنفيذي والمنظّم للمهرجان عرضاً شاملاً للبرامج والفعاليات المتنوعة التي ستشهدها هذه النسخة، والتي تتضمن الأجنحة التفاعلية والخاصة حيث سيتم إطلاق 3 أجنحة مخصصة لـ"القهوة الإماراتية"، و"الأزياء التقليدية"، و"الموسيقى التقليدية"، بالإضافة إلى "جناح ثقافة أبوظبي" الذي يسلّط الضوء على المواقع الثقافية والتاريخية بالإمارة.

واستعراض الفريق مبادرة "حرفة الأسبوع" للتعريف بالمهارات اليدوية المتوارثة، وتدشين "ساحة المصممين" لدعم المبدعين الإماراتيين في تقديم تصاميم معاصرة مستوحاة من النقوش التراثية كما سيتم إقامة ورش عمل حية لصناعة الفخار، وبرنامج "بخّار البيت" المخصص لإعداد الوصفات التراثية، إلى جانب تنظيم "مسار المقيظ" لتجسيد رحلات القوافل وتخصيص "منطقة الصقارة" للتعريف برياضة الصيد بالصقور وأدواتها كما سيتم تقديم الفنون الأدائية مثل التغرودة، والعيالة، والرزفة، والونة، والربابة، وجلسات "أصوات إماراتية"، إلى جانب استضافة مركز القطارة للفنون لبرنامج "هيل" ومسرح عرائس "غافة سهيل".

كما كشف الفريق عن مشاركة 55 سوقاً للأسر المنتجة و25 مشروعاً للشباب، و26 مطعماً محليا.

ويتضمن المهرجان أنشطة عائلية تشمل الألعاب الشعبية والكرنفالية ومشاركات طلبة برنامج "موهبتي".