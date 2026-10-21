الإمارات ترشح رسمياً معالي لانا نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

أبوظبي في 21 أكتوبر/ وام / رشحت دولة الإمارات معالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة، رسمياً لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة.

وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بترشيح معاليها رسميا، من خلال خطاب موجه إلى رئاسة الجمعية العامة ومجلس الأمن للأمم المتحدة، وفقاً للإجراءات المعتمدة بعملية اختيار وتعيين الأمين العام الجديد.

وأشار صاحب السمو رئيس الدولة في خطاب الترشيح إلى خبرة معاليها الواسعة فيما يتعلق بالأمم المتحدة وحكمتها في التعامل مع التحديات الدولية الراهنة، إضافة إلى سجلّها الحافل في العمل البنّاء.

إضافةً إلى مهامها الوزارية، شغلت معالي نسيبة منصب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة من عام 2013 حتى 2024 كما شغلت خلال المدة ذاتها منصب نائب رئيس الجمعية العامة، ورئيس المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، كما عملت كرئيس مشارك لتعزيز أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ولإصلاح مجلس الأمن، وتولّت رئاسة مجلس الأمن مرتين خلال فترة عضوية دولة الإمارات في المجلس، لعامي 2022–2023 وتضمنت جهود معاليها مختلف المجالات وخاصة السلام والأمن والعمل الإنساني والتنمية المستدامة والمخاطر الأمنية المرتبطة بتغير المناخ، إضافة إلى شؤون المرأة وإصلاح النظام متعدد الأطراف.

ويواصل مجلس الأمن النظر في قائمة المرشحين، من خلال عدد من جولات التصويت غير الرسمية، والتي عٌقدت آخرها في 16 أكتوبر.

واستناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة، يتم تعيين الأمين العام من قبل الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الأمن. وستستمر عملية الاختيار خلال الأسابيع المقبلة فيما يقوم أعضاء المجلس بتقييم المرشحين لمنصب قيادة المنظمة اعتباراً من يناير 2027.