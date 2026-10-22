طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً مع توقعات بسقوط أمطار

أبوظبي في 22 أكتوبر/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً، صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية خاصةً شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:45 والمد الثاني الساعة 23:04 و الجزرالأول عند الساعة 17:18 والجزر الثاني الساعة 05:18.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ، و يحدث المد الأول عند الساعه 20:12 والمد الثاني الساعة 07:45 و الجزر الأول عند الساعة 13:59 والجزر الثاني الساعة 01:51.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 28 90 40

دبي 37 26 90 40

الشارقة 38 24 90 35

عجمان 36 26 85 40

أم القيوين 35 26 80 40

رأس الخيمة 38 22 85 30

الفجيرة 35 27 70 40

العين 38 26 60 20

ليوا 38 24 80 30

الرويس 34 28 85 60

السلع 33 27 85 45

دلما 36 25 80 60

طنب الكبرى/ الصغرى 35 26 85 45

أبو موسى 37 27 85 45