"نيو ستيبس" تستعرض حلول الإضاءة الذكية والمستدامة في "ويتكس 2026"

دبي في 22 أكتوبر / وام / كشفت شركة "نيو ستيبس للطاقة الشمسية والإضاءة" عن تطلعها الاستراتيجي لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في حلولها المستقبلية، بما يواكب متطلبات المدن الذكية والمستدامة ويدعم مستهدفات دولة الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050، وذلك بالتزامن مع استعراضها أحدث حلول الإضاءة الذكية والطاقة الشمسية الداعمة لكفاءة استهلاك الطاقة خلال مشاركتها الجارية في معرض "ويتيكس 2026".

وقالت المهندسة أحلام علي إبراهيم السركال، المؤسسة والمديرة العامة للشركة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المعرض ضمن جناح مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إن الحلول المعروضة تشمل إضاءة الحدائق والممرات بالطاقة الشمسية، وتقنيات التحكم الذكي في الإضاءة.

وأوضحت أن الشركة تعرض وحدات "Solar Ground Flasher" التي تعمل بالطاقة الشمسية وتضيء تلقائيا بعد غروب الشمس دون الحاجة إلى تمديدات كهربائية تقليدية، بما يسهم بفعالية في ترشيد الاستهلاك وتعزيز معايير السلامة والجمال في المرافق العامة.

وتتخصص الشركة، التي تأسست في دبي عام 2013، في أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية وإضاءة "LED" الموفرة للطاقة، والتصاميم الهندسية، وحلول إدارة الطاقة والمباني الخضراء.

وتدير "نيو ستيبس" عملياتها من موقعين في القوز الصناعية الرابعة وسوق مواد البناء في ورسان الثالثة، حيث تخدم أكثر من ألفي عميل في قطاعي التجزئة والجملة بمختلف إمارات الدولة.

وأكدت السركال أن الدعم المستمر من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أسهم بشكل مباشر في تطوير أعمال الشركة وتوسيع حضورها في الأسواق، من خلال تيسير المشاركة في المعارض المتخصصة وتوسيع شبكة التواصل مع الجهات المختلفة.

وأشارت إلى أن معرض "ويتيكس 2026" يوفر منصة استراتيجية لاستعراض المنتجات، وبناء الشراكات، واستكشاف فرص التوسع، مشددة على أهمية المثابرة والتطوير المستمر والاستفادة القصوى من برامج دعم رواد الأعمال المتاحة في الدولة.