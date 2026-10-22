أحمد بن سعود المعلا يفتتح مجمع زايد التعليمي في أم القيوين

أم القيوين في 22 أكتوبر/ وام / افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، نائب رئيس المجلس التنفيذي، مجمع زايد التعليمي في إمارة أم القيوين، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير البنية التحتية التعليمية وتوفير بيئة مدرسية متكاملة تواكب أحدث الممارسات التعليمية، وتسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتنمية مهارات الطلبة وقدراتهم.

حضر الافتتاح الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية بأم القيوين، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الحكومة الذكية بأم القيوين، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، وسعادة المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من المسؤولين.

ويستوعب المجمع الطلبة من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، ويضم فصولاً دراسية حديثة ومختبرات علمية وتقنية ومرافق رياضية متنوعة، توفر بيئة تعليمية محفزة على التعلم والابتكار، وتدعم تنمية المهارات العلمية والعملية للطلبة.

واستُهلت مراسم الافتتاح بعروض ترحيبية وفقرات تراثية قدمها طلبة المجمع، عكست جوانب من الهوية الوطنية والموروث الإماراتي، أعقبها تقديم عرض تعريفي عن المجمع ومرافقه التعليمية.

وقام سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا بجولة في المجمع، شملت عدداً من الفصول الدراسية والمختبرات والمرافق المتخصصة، اطّلع خلالها على الممارسات التعليمية والأنشطة التطبيقية، وتابع عروضاً علمية قدمها الطلبة في مختبري الفيزياء والروبوتات، إلى جانب الأنشطة الرياضية المقامة ضمن أسبوع الصحة.

كما اطّلع سموه على مجموعة من المشاريع الطلابية في مجال الاستدامة، التي أبرزت وعي الطلبة بالقضايا البيئية وقدرتهم على توظيف المعارف والمهارات العلمية في تقديم أفكار وحلول مبتكرة تسهم في تعزيز مفاهيم الاستدامة.

وشملت الجولة منطقة رياض الأطفال، حيث تابع سموه نشاطاً تعليمياً تفاعلياً مرتبطاً بالميثاق الوطني للتعليم، يجسد توظيف مبادئه في الممارسات التعليمية، ودورها في ترسيخ الهوية الوطنية وتنمية القيم والمهارات المستقبلية لدى الطلبة.

واختتم سموه جولته بزيارة مبنى المسرح، والتقاط صورة تذكارية مع عدد من الطلبة وأعضاء الهيئة التعليمية.