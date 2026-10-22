شرطة دبي تؤكد أهمية دور الأسرة في الوقاية من المخدرات

دبي في 22 أكتوبر / وام / أكدت القيادة العامة لشرطة دبي أهمية دور الأسرة في الوقاية من المخدرات، وتعزيز وعي الأبناء بمخاطرها، من خلال التواصل الأسري الفعّال، ومتابعة سلوكيات الأبناء، والاكتشاف المبكر للمؤشرات التي قد تستدعي التدخل، بما يسهم في حمايتهم من الوقوع في التعاطي.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظّمتها شرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بعنوان "بين الوعي والتعاطي.. تقع مسؤولية الأسرة"، في مجلس البرشاء بدبي، بمشاركة ممثلين عن جهات حكومية ومجتمعية، وعدد من الضباط وطلبة أكاديمية شرطة دبي والمدارس.

وأكد العميد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن الأسرة تمثل ركيزة أساسية في منظومة الوقاية من المخدرات، لما تضطلع به من دور محوري في توجيه الأبناء وتعزيز وعيهم بالمخاطر والآثار السلبية المترتبة على التعاطي، مشيراً إلى أن الوقاية مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود بين الأسرة والمؤسسات الأمنية والتعليمية والصحية والمجتمعية.

وأوضح أن تعزيز الوعي الأسري يبدأ بالتواصل المستمر مع الأبناء، ومتابعة سلوكياتهم واحتياجاتهم، وتوفير بيئة أسرية قائمة على الثقة والاحتواء، بما يساعد على اكتشاف التحديات التي قد يواجهونها والتعامل معها في مراحل مبكرة.

وأشار إلى أن حماية الأبناء من المخدرات لا تقتصر على التحذير من مخاطرها، بل تتطلب بناء الوعي لديهم، وتعزيز قدرتهم على اتخاذ القرارات السليمة، وتوفير الدعم الأسري والنفسي الذي يساعدهم على مواجهة الضغوط والتأثيرات السلبية، مؤكداً أهمية طلب المساعدة من الجهات المختصة عند الحاجة.

وتحدث في الجلسة سالم النقبي، مدير إدارة الإيواء والتأهيل والرعاية البديلة في وزارة الأسرة، والدكتورة حليمة البلوشي، مديرة مركز عونك للتأهيل في هيئة تنمية المجتمع بدبي، وسمر أحمد مصطفى حسنين، باحثة قانونية في جمعية النهضة النسائية، فيما أدار الجلسة الإعلامي فهد هيكل.

وتناولت الجلسة متطلبات المسؤولية الأسرية في الوقاية من المخدرات، وأسباب توجه الأبناء نحو التعاطي، والمؤشرات التي تستدعي انتباه الأسرة، وآليات التعامل مع حالات الاشتباه، مع التأكيد على أهمية ترسيخ القيم الإيجابية وبناء بيئة أسرية واعية تدعم حماية الأبناء وتعزز أمن المجتمع واستقراره.