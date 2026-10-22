العين تستضيف بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف 2026

العين في 22 أكتوبر / وام / تستضيف مدينة العين خلال الفترة من الأول إلى السابع من نوفمبر المقبل النسخة الرابعة من بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف للشباب والفتيات تحت 20 عاماً، التي ينظمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للشطرنج واتحاد الإمارات للشطرنج.

وأكد نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، اليوم، أن فوز ملف الاستضافة جاء بفضل ما تتمتع به المدينة من بنية تحتية متطورة، ومنشآت حديثة، وقدرات تنظيمية وفق أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب السمعة المرموقة لدولة الإمارات وإمارة أبوظبي في استضافة البطولات الرياضية العالمية.

وأوضح أن البطولة، التي انطلقت نسختها الأولى في إيطاليا عام 2023، ثم أقيمت في أوزبكستان عام 2024، وبيرو عام 2025، تعود إلى القارة الآسيوية في نسخة 2026 من بوابة مدينة العين.

وأشار إلى أن الحدث يتضمن أربع بطولات عالمية مستقلة، هي بطولة العالم للشطرنج السريع للشباب، وبطولة العالم للشطرنج السريع للفتيات، وبطولة العالم للشطرنج الخاطف للشباب، وبطولة العالم للشطرنج الخاطف للفتيات، بمشاركة نخبة من المواهب العالمية.

وأعلن النادي تنظيم مؤتمر صحفي يوم 27 أكتوبر الجاري في استاد هزاع بن زايد، للكشف عن تفاصيل البطولة وبرنامجها الفني والتنظيمي، واستعراض آخر الاستعدادات لاستضافة الحدث.

ولفت إلى أن مدينة العين تمتلك سجلاً حافلاً في استضافة بطولات الشطرنج الدولية والقارية، من أبرزها بطولة مدن العالم على كأس الشيخ زايد عام 2012، وبطولة العالم للفئات العمرية تحت 8 و10 و12 و14 و16 و18 عاماً عام 2013، ودوري أبطال أندية آسيا عامي 2008 و2016، والبطولة الآسيوية الفردية للأساتذة عامي 2015 و2025، وبطولة آسيا للأشبال والناشئين والشباب عامي 2007 و2023، وبطولة آسيا للهواة عام 2024.

وقال الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، إن استضافة البطولة تمثل إضافة جديدة إلى سجل الإنجازات الرياضية للدولة، وتعكس الثقة الدولية بقدراتها التنظيمية ومكانتها المتميزة على الساحة الرياضية العالمية.

وأضاف أن استضافة البطولة تؤكد المكانة التي وصلت إليها دولة الإمارات وإمارة أبوظبي في تنظيم البطولات العالمية بفضل رؤية القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل للرياضة، وثقة الاتحاد الدولي بمدينة العين التي أصبحت محطة بارزة على خريطة الشطرنج العالمي، معرباً عن شكره لمجلس أبوظبي الرياضي على دعمه لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.