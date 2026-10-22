دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي تدعم التوسّع العالمي لمُصنّعي الأغذية خلال "سيال باريس"

دبي في 22 أكتوبر/ وام / أكدت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أن معرض سيال باريس 2026، الذي أقيم خلال الفترة من 17 حتى 21 أكتوبر الحالي، كان بمثابة فرصة نموذجية لتأكيد مكانة دبي مركزاً عالمياً لتصنيع وتجارة الأغذية، إذ أسهمت جهود الدائرة في تسليط الضوء على نخبة من مُصنّعي الأغذية في الإمارة ضمن إحدى أبرز المنصّات الدولية المتخصصة في هذا المجال، ودعمت جهودهم الرامية إلى التوسّع في الأسواق العالمية انطلاقاً من دبي، مع إتاحة الحدث الفرصة للمصنّعين للتواصل المباشر مع المشترين والمستوردين والموزعين الدوليين، بما يدعم توسيع قاعدة صادرات الإمارة.

وأوضحت الدائرة أن وفدها إلى المعرض ضمّ 30 مُصنِّعاً يمثلون مجموعة واسعة من فئات الأغذية، شملت الحلويات والعصائر والشاي والقهوة ومنتجات الألبان والأطعمة الجاهزة والوجبات الخفيفة والصلصات والتوابل ومنتجات المخابز والتمور والفواكه المجففة، إلى جانب الأغذية الصحية وغيرها، ما أتاح المجال للزوار والمشترين للاطلاع بوضوح على تنوع المنتجات المُصنّعة في دبي ومدى جودتها وفرص تصديرها، بما يعكس التنامي والتطور المستمر لقطاع إنتاج الأغذية في الإمارة.

وضم جناح دبي، الذي نظمته دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، كلاً من مدينة دبي الصناعية والمنطقة الحرة في جبل علي "جافزا" التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، ما أبرز دور البنية التحتية الصناعية المتطورة في دبي وقدراتها اللوجستية وخدماتها التجارية في دعم المُصنِّعين، بدءاً من مرحلة الإنتاج وصولاً إلى التوزيع في الأسواق الدولية. وسلّطت مشاركة الجهتين الضوء على منظومة الأعمال المتكاملة التي توفرها دبي للشركات العاملة فيها، بما في ذلك سهولة الوصول إلى ميناء جبل علي، ومرافق التخزين المتطورة، وخدمات المناطق الحرة، وشبكات الربط مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتدعم مشاركة دبي في معارض دولية مثل سيال باريس مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الهادفة إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة ورفع القيمة المضافة لقطاع الصناعة وقد أسهمت المشاركة في تعزيز جهود دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لرفع جاهزية المُصنّعين العاملين في الإمارة للتصدير، وفتح آفاق جديدة أمامهم للوصول إلى الأسواق العالمية، حيث أتاح المعرض فرص التواصل المباشر بين المصنّعين في دبي والمشترين الدوليين، مع استضافة جناح دبي على مدار أيام المعرض أكثر من 600 اجتماع عمل مع مشترين وموزعين دوليين من أسواق رئيسية، شملت فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا، تأكيداً لمكانة دبي مركزاً تنافسياً لصادرات الأغذية.

وقال سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: تعكس مشاركة دبي في مثل هذه المنصات الدولية الرائدة التزامنا بدعم المُصنّعين في تحويل القدرات المحلية إلى فرص عالمية. ويُعد قطاع تصنيع الأغذية ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي في دبي، وتعزيز القيمة المضافة للقطاع الصناعي ونمو الصادرات.

وأضاف: في إطار جهودنا لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديةD33، نعمل على تعزيز التكامل بين البنية التحتية والخدمات اللوجستية وتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية، وترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يمكّن الشركات من الابتكار ورفع الإنتاجية وتعزيز قدراتها التنافسية في ظل المتغيّرات المتسارعة التي تشهدها التجارة العالمية. كما نواصل العمل مع شركائنا والتواصل مع مجتمع الأعمال لتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق، وجذب الاستثمارات، ودعم المصنّعين في توسيع آفاق نمو أعمالهم انطلاقاً من دبي.

وأتاح الحضور في المعرض للشركات المشاركة التواصل مع المشترين والموزعين وممثلي الجهات المعنية بالقطاع من أوروبا وأسواق دولية أخرى، وبحث سبل الوصول إلى قنوات البيع بالتجزئة والضيافة وتجارة الجملة، إلى جانب قنوات توزيع الأغذية المتخصصة. وأسهمت هذه اللقاءات في تعزيز الإلمام بمتطلبات الأسواق، وتعزيز حضور العلامات التجارية ومنتجاتها، وفتح المجال أمام نقاشات تساعد المصنّعين على تقييم الطلب والاستعداد للتوسع في المستقبل.

وأبرزت مشاركة مدينة دبي الصناعية دور البنية التحتية الصناعية في دعم الصناعات الغذائية وتوسُّع الأعمال. كما خُصصت منطقة جافزا ضمن جناح دبي لاستعراض العلامات التجارية العاملة في قطاع الأغذية بالمنطقة الحرة، وإبراز دور منظومة جبل علي المتكاملة للموانئ والخدمات اللوجستية والتوزيع في ربط المصنّعين في دبي بالمتعاملين في الأسواق العالمية.

وقال عبد الله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، المجمعات والمناطق الاقتصادية في مجموعة موانئ دبي العالمية"دي بي ورلد": تُعد دبي مركزاً رئيسياً للتجارة الدولية في الأغذية، إذ تربط المنتجين والمصنّعين والموزعين بالأسواق في مختلف أنحاء العالم. وتبلغ قيمة صادرات جافزا وإعادة تصديرها من الأغذية والمشروبات 5.5 مليار درهم، ما يمثّل نحو 35% من إجمالي صادرات دبي في هذا القطاع. وتوفر جافزا للشركات الحجم التشغيلي والإمكانات والترابط اللوجستي اللازم للمنافسة على المستوى الدولي، حيث تضم أكثر من 856 شركة عاملة في قطاع الأغذية والمشروبات، يعمل نحو 10% منها في أعمال التصنيع والمعالجة والتعبئة وغيرها من الأعمال ذات القيمة المضافة. وقد استعرضنا في معرض سيال باريس قدرة هذه المنظومة المتكاملة على مساعدة شركات الأغذية الأوروبية على دخول أسواق جديدة، وتعزيز سلاسل التوريد، والتوسع عالمياً.

وأكّد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي، أنّ إنشاء منظومة متكاملة للتصنيع والخدمات اللوجستية يُعدّ من الركائز الأساسية لتعزيز سلاسل الإمداد الغذائي العالمية وبناء مستقبلٍ قائمٍ على الأمن الغذائي.

وقال: توفر مدينة دبي الصناعية بنية تحتية متخصّصة تلبّي احتياجات مختلف القطاعات وشبكة نقل استراتيجية وبيئة عمل تعزّز فرص التعاون، بما يتيح لشركات تصنيع الأغذية والمشروبات مواصلة الابتكار وتوسيع نطاق أعمالها وتلبية احتياجات عملائها ضمن الأسواق الإقليمية والعالمية، ترسيخاً لمكانة دبي مركزاً صناعياً عالمياً.

وأضاف: تتيح لنا المشاركة في معرض ’سيال باريس 2026‘ من خلال "جناح دبي" فرصة للتواصل مع أبرز الجهات الفاعلة ضمن منظومة الأغذية والمشروبات العالمية وتسليط الضوء على المقوّمات والمزايا التنافسية التي تسهم في تعزيز مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً للصناعة والخدمات اللوجستية".

وتكتسب الأسواق الأوروبية أهمية متزايدة لمصنّعي الأغذية في دبي، لما توفره من إمكانية الوصول إلى شبكات توزيع فعالة، وشرائح متنوعة من المستهلكين، ومشترين عالميين في مختلف الأسواق. وقد أتاحت المشاركة في معرض سيال باريس للمصنّعين فرصة لاستعراض منتجاتهم، وبناء علاقات مع المشترين، واستكشاف فرص جديدة للتوسع خارج نطاق أسواق التصدير الحالية.

ومن خلال جناح دبي، سلّطت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وشركاؤها الضوء على المنتجات المصنّعة محلياً، إلى جانب منظومة الأعمال المتكاملة التي تدعم توسّع المصنّعين في الأسواق العالمية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرّامية إلى بناء اقتصاد أكثر توازناً وتنافسية وترابطاً مع الأسواق العالمية.

وقال أنانيا نارايان، الرئيس التنفيذي لشركة هانتر فودز: أتاحت لنا مشاركتنا في معرض سيال باريس إلى جانب دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي فرصة لاستعراض مسيرتنا، وإعادة التواصل مع شركائنا السابقين، وبناء علاقات جديدة، إلى جانب استلهام الأفكار من الابتكارات العالمية.

وأضاف: اختتمنا مشاركتنا بطاقة متجددة وتركيز أكبر، وفخر بما حققناه في مسيرتنا. وانطلاقاً من روح المثابرة، وبدعم دبي، نتطلع إلى تحقيق المزيد من النمو والتطور والنجاح، في دبي، ومن دبي، وإلى العالم. وما زال الأفضل بانتظارنا. ونتوجه بالشكر على الدعم والفرصة التي أُتيحت لنا للمشاركة ضمن جناح دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في معرض سيال باريس.

وفي السياق ذاته، قال عبدالرحمن الكوزي، المدير العام لمجموعة الكوزي: يوفر معرض سيال باريس 2026 لمجموعة الكوزي فرصاً قيّمة للتواصل مع المشترين الدوليين، وتعزيز الشراكات، واستكشاف أسواق تصدير جديدة وتسهم مشاركتنا ضمن جناح دبي، الذي تنظمه دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بصفتنا إحدى العلامات التجارية الرئيسية في قطاع الأغذية والمشروبات بالمنطقة الحرة في جبل علي "جافزا"، في تعزيز حضورنا العالمي، وإتاحة الفرصة لاستعراض جودة منتجاتنا المصنّعة في دولة الإمارات وقدرتها التنافسية أمام جمهور عالمي.

وقالت برابثي راي، المديرة العامة للتميز في المنتجات والعمليات في مجموعة بركات: وفّر معرض ’سيال باريس 2026‘ لمجموعة "بركات" منصة استثنائية لتسريع وتيرة توسعنا الدولي، وتسليط الضوء على منتجاتنا المبتكرة والمصنّعة في دولة الإمارات، والتي تشمل جرعات العافية، وقطع الفاكهة المغطاة بالشوكولاتة، ومهروس الفاكهة المجمدة، وغيرها الكثير كما أتاح لنا المعرض التواصل مع الموزعين العالميين، واستكشاف أسواق تصدير جديدة، وإرساء شراكات استراتيجية ونعتبر تواجدنا ضمن "جناح دبي" مصدر فخر واعتزاز لمجموعة "بركات"، كونه يعكس تنامي مكانة دبي كمركز عالمي رائد في مجال تصنيع الأغذية والابتكار. كما أسهمت هذه المنصة في تعزيز حضورنا العالمي، وأكدت أن المنتجات المُصنّعة في دبي تلبي التوقعات العالمية من حيث الجودة والابتكار والتنافسية.