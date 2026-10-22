فعاليات رياضية مجتمعية في حلبة مرسى ياس دعماً للتوعية بسرطان الثدي

أبوظبي في 22 أكتوبر/ وام / أطلقت حلبة مرسى ياس، بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، حملة "قوة الوردي" ضمن فعاليات شهر أكتوبر، في إطار شراكة تجمع بين البرامج الرياضية والمجتمعية التي تنظمها الحلبة، ومبادرة "اهتمي بالأهم" الهادفة إلى تعزيز الوعي بالوقاية من سرطان الثدي وتشجيع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية.

وتستند الحملة إلى توظيف الفعاليات الرياضية والتفاعل المجتمعي لحلبة مرسى ياس لتعزيز ثقافة النشاط البدني والعافية، إلى جانب نشر الوعي بأهمية الفحوصات الدورية والوقاية من سرطان الثدي.

وترتكز الحملة على أربعة محاور رئيسية هي: "قوة الحركة"، و"قوة التعافي"، و"قوة العطاء"، و"قوة الاحتفال"، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على الاهتمام بصحتهم ودعم الآخرين.

وتتضمن الحملة فعالية بعنوان "سرطان الثدي: تغيير السلوك والابتكار من أجل مجتمعات أكثر صحة" ينظمها مركز أبوظبي للصحة العامة في مدينة مصدر، إلى جانب فعالية "تدرب في ياس" المخصصة للسيدات يوم 27 أكتوبر، والتي تستهدف تعزيز النشاط البدني والعافية والوعي الصحي من خلال الأنشطة الرياضية المجتمعية.

وأكدت الدكتورة درة محمد البلوشي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع صحة المجتمع، أن التعاون مع حلبة مرسى ياس يعكس الالتزام بترسيخ ثقافة الوقاية، وتشجيع النساء على إجراء الفحوصات الدورية لسرطان الثدي وجعلها جزءاً من نمط الحياة الصحي.

من جانبه، ذكر نمر شويكة، مدير المحفظة والبرامج في حلبة مرسى ياس، أن الحملة تجمع أفراد المجتمع عبر سلسلة من الفعاليات التي تركز على الحركة والتعافي والعطاء والاحتفال، بهدف تشجيع الجميع على إعطاء الأولوية لصحتهم وتعزيز الوعي برسالة "اهتموا بالأهم".