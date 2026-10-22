شرطة دبي تُنظم مُلتقى "معاً في كل الظروف"

دبي في 22 أكتوبر/ وام / نظم مركز جودة الحياة في شرطة دبي، فعاليات ملتقى "معاً في كل الظروف" تحت شعار "صحتك النفسية.. قوتك في كل الظروف".

شهد الملتقى معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور سعادة اللواء دكتور صالح عبد الله مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء دكتور طارق محمد نور تهلك، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، واللواء دكتور علي سنجل، المستشار الصحي لشرطة دبي، واللواء الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد مصبح سعيد الغفلي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، وعدد من مديري الإدارات العامة والضباط، والمسعفين النفسيين الأوليين، وعدد من الشركاء الداخليين والخارجيين والجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك في نادي الضباط بقاعة الروح الإيجابية.

ويهدف المُلتقى، إلى تعزيز الوعي بأهمية الصحة النفسية وجودة الحياة في بيئة العمل الشرطي، وترسيخ مفهوم أن الاهتمام بالصحة النفسية يمثل جزءاً أساسياً من الجاهزية المهنية والقدرة على التعامل مع الضغوط والتحديات، إلى جانب تشجيع الموظفين على تبني وسائل صحية وآمنة لإدارة التوتر والتفريغ النفسي، وتعزيز ثقافة طلب الدعم النفسي المبكر.

وأكدت عواطف السويدي، مدير مركز جودة الحياة، أن تنظيم مُلتقى "معاً في كل الظروف" يعكس التزام شرطة دبي ببناء بيئة عمل أكثر وعياً وتوازناً واستدامة، تضع الإنسان في قلب منظومة التطوير المؤسسي.

وأضافت ان الصحة النفسية لم تعد مفهوماً مسانداً أو جانباً هامشياً في بيئات العمل، بل أصبحت ركيزة رئيسية في تعزيز الجاهزية، ورفع جودة الأداء، وتمكين الموظف من التعامل مع المتغيرات بثقة ومرونة ،ومن هذا المنطلق، يحرص مركز جودة الحياة على تحويل الوعي النفسي إلى ممارسة يومية، وثقافة مؤسسية حاضرة في تفاصيل العمل، من خلال مبادرات عملية تُلامس احتياجات الموظفين وتدعمهم في مختلف الظروف.

وضم المُلتقى كلمة تعريفية للدكتورة بريتجيت كودي حول الفعالية، وورشة رئيسية قدمتها الدكتورة سارة المرزوقي بعنوان "معاً في كل الظروف"، إضافة إلى مسابقة تفاعلية وسحب على الجائزة الكبرى، كما ضم عدداً من المحطات التفاعلية المصممة لتعزيز مهارات نفسية وسلوكية محددة.

وأثنى اللواء دكتور صالح عبد الله مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة على الملتقى، ووجه بعمل منظومة متكاملة للدعم النفسي والجاهزية الذهنية للموظفين بالتعاون مع الشركاء ، وقام بتكريم عدد من الإدارات الفعالة.