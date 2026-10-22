مريم الزيودي تحصد الفضية الثانية في قذف القرص بدورة الألعاب الآسيوية "ناغويا 2026

ناغويا - اليابان 22 أكتوبر/ وام / حصدت بطلة منتخبنا الوطني ونادي خورفكان للمعاقين، مريم الزيودي، الميدالية الفضية الثانية لها في منافسات قذف القرص، ضمن فعاليات النسخة الخامسة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية "آيتشي - ناغويا 2026".

وجاء هذا الإنجاز الجديد للبطلة الزيودي على منصات التتويج القارية، بعد منافسة قوية ومحمومة مع نخبة لاعبات القارة الصفراء.

وأشاد سعادة عبد العزيز الحمادي، إداري وفد المنتخب الوطني، بالأداء الاستثنائي الذي قدمته اللاعبة مريم الزيودي طوال منافسات البطولة وقال إن ما حققته البطلة مريم الزيودي من تتويج تاريخي وظفرها بالفضية الثانية في قذف القرص يعكس بجلاء حجم الإرادة والجهود المبذولة من قبل اللاعبة.

وأضاف : نحن فخورون بهذا الحضور المشرف والإنجاز القوي الذي يؤكد أن أبطالنا على قدر العهد دائماً لرفع علم الإمارات عالياً في المحافل القارية والعالمية، ونتطلع لمزيد من التألق لبقية أبطالنا في الاستحقاقات المقبلة.