الإمارات ترفع رصيدها إلى 7 ميداليات في بارالمبية "آيتشي–ناغويا 2026"

ناغويا في 23 أكتوبر / وام / رفعت بعثة الإمارات رصيدها إلى 7 ميداليات ملونة في النسخة الخامسة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية "آيتشي–ناغويا 2026"، بعد إضافة ذهبية وفضية وبرونزية في منافسات ألعاب القوى، لترتفع الحصيلة إلى ذهبية واحدة وفضيتين و4 برونزيات.

وأحرزت نورة الكتبي ذهبية منافسات دفع الجلة لفئة F32 بعدما سجلت 5.42 أمتار، فيما نالت ذكره الكعبي برونزية المنافسة ذاتها بمسافة 4.16 أمتار، وأضافت مريم الزيودي فضية رمي القرص لفئة F40 بتسجيلها 22.62 متراً.

وكانت نورة الكتبي قد توجت بالذهب رغم أنها تحمل الرقم القياسي الآسيوي للمسابقة البالغ 6.49 أمتار والمسجل في طوكيو عام 2021، فيما ذهبت فضية دفع الجلة إلى الإيرانية بارستو حبيبي التي سجلت 5.33 أمتار.

وفي منافسات رمي القرص لفئة F40، جاءت مريم الزيودي في المركز الثاني خلف الأوزبكية مدينة مختاروف التي أحرزت الذهبية بعدما سجلت 25.59 متراً محققة رقماً قياسياً آسيوياً.

وبذلك، ارتفع رصيد الإمارات في الدورة، التي يشارك فيها نحو 2700 رياضي من 45 دولة يتنافسون في 18 رياضة، إلى 7 ميداليات، بعدما سبق أن أحرزت مريم الزيودي فضية دفع الجلة لفئة F40، ومحمد عثمان برونزية سباق 100 متر على الكراسي المتحركة لفئة T34، وأحمد الحوسني برونزية دفع الجلة لفئة F33 محققاً أفضل رقم شخصي له بـ9.76 أمتار، وعبدالله البلوشي برونزية سباق المطاردة الفردية للدراجات لمسافة 4000 متر لفئة C4.

وأكد محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية رئيس الوفد، أن الميداليات الجديدة تعكس المستوى المتميز الذي وصل إليه أبطال الإمارات من أصحاب الهمم، وتعزز الطموحات بمواصلة تحقيق الإنجازات وصولاً إلى دورة الألعاب البارالمبية لوس أنجلوس 2028.

وقال إن الإنجازات هدية أصحاب الإرادة إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، مشيداً بدعم أسر اللاعبين واللاعبات ودورها في تحقيق هذه النجاحات، وأكد أن ما تحقق هو ثمرة تكامل جهود الرياضيين وأسرهم والمنظومة الرياضية، معرباً عن أمله في مواصلة حصد الميداليات خلال اليومين الأخيرين من المنافسات.

وفي بقية منافسات اليوم، حل محمد الكعبي رابعاً في نهائي دفع الجلة لفئة F36، وجاء عبدالله النقبي خامساً في منافسات رفعات القوة لوزن 107 كجم، فيما احتل أحمد البلوشي المركز السابع في فئة فوق 107 كجم.

وفي الدراجات، أنهى حسين المازم نهائي سباق الطريق للرجال لفئة H1-3 في المركز الرابع، بينما حل سيف الظاهري سادساً في نهائي الرماية بالبندقية لمسافة 50 متراً من الوضع الراقد لفئة SH2 برصيد 163.7 نقطة.

كما شارك سعيد البلوشي وعبدالله الأحبابي في التصفيات ذاتها، وخاض ياسر الدرعي تصفيات مسابقة المسدس 50 متراً لفئة SH1، وسيف النعيمي تصفيات البندقية 50 متراً من الوضع الراقد لفئة SH1.

ويخوض منتخب الإمارات، غدا الجمعة، منافسات اليوم قبل الأخير من الدورة عبر ألعاب القوى والدراجات والرماية، سعياً إلى تعزيز رصيده من الميداليات، إذ يشارك أحمد نواد ومحمد عثمان في نهائي 800 متر لفئة T34، ويخوض عبدالله المرزوقي تصفيات 100 متر لفئة T71/72، فيما تنافس ذكره الكعبي وسارة الجنيبي في نهائي السباق ذاته.

وفي الدراجات، يشارك عبدالله البلوشي وأحمد البدواوي في نهائي سباق الطريق لفئة C4-5 للرجال، فيما تخوض سلامة الخاطري نهائي سباق الطريق للسيدات للفئة نفسها، بينما يشارك سيف النعيمي في تصفيات الرماية بالبندقية 50 متراً ثلاثة أوضاع لفئة SH1.

وعلى صعيد آخر، تترشح سلامة الخاطري، لاعبة منتخب الإمارات للدراجات الهوائية البارالمبية، لعضوية لجنة الرياضيين في اللجنة البارالمبية الآسيوية للدورة 2026-2030، حيث تتنافس مع تسعة مرشحين على خمسة مقاعد، على أن تعلن نتائج الانتخابات عقب انتهاء التصويت غدا الجمعة.