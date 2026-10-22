مجلس سيدات أعمال أم القيوين ينظم جلسة مجتمعية للتوعية بسرطان الثدي

أم القيوين في 22 أكتوبر/ وام / نظم مجلس سيدات أعمال أم القيوين، بالتعاون مع مستشفى الشيخ خليفة العام، الجلسة الصحية المجتمعية الثالثة تحت شعار "التوعية بسرطان الثدي.. وعيك أمانة"، بمقر غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي "أكتوبر الوردي"، وذلك في إطار جهوده لتعزيز الوعي الصحي بأهمية الوقاية والكشف المبكر، ودعم صحة المرأة والارتقاء بجودة حياتها.

وهدفت الجلسة إلى نشر الثقافة الصحية بين أفراد المجتمع، وتسليط الضوء على أهمية الفحوصات الدورية والكشف المبكر عن سرطان الثدي ودورهما في تعزيز فرص العلاج، إلى جانب تشجيع النساء على تبني الممارسات الصحية الوقائية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الاهتمام بالصحة العامة.

وتأتي الجلسة ضمن سلسلة المبادرات الصحية والمجتمعية التي ينفذها مجلس سيدات أعمال أم القيوين، بهدف توسيع نطاق التوعية وتعزيز وصول الرسائل الصحية إلى مختلف فئات المجتمع، وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة تجاه صحة الأفراد والأسر.

وتضمنت الفعالية معرضاً صحياً مصاحباً، بمشاركة عدد من الجهات والمؤسسات الصحية والمجتمعية، استعرضت خلاله أبرز خدماتها وبرامجها ومبادراتها في مجالات التوعية والوقاية والرعاية الصحية، إلى جانب مشاركة "القافلة الوردية"، التي تسهم في نشر الوعي بسرطان الثدي وتشجيع النساء على إجراء الفحوصات الدورية وتعزيز ثقافة الكشف المبكر.

وأكدت عائشة راشد ليتيم، رئيسة مجلس سيدات أعمال أم القيوين، حرص المجلس على تعزيز الوعي الصحي لدى المرأة، من خلال تنظيم المبادرات التوعوية بالتعاون مع المؤسسات الصحية، مشيرة إلى أن الكشف المبكر والوقاية يمثلان ركيزتين أساسيتين للحفاظ على صحة المرأة وجودة حياتها، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسرة وصحة المجتمع، انسجاماً مع مستهدفات "عام الأسرة 2026".

وأوضحت أن المجلس يواصل توسيع نطاق شراكاته مع المؤسسات الصحية والمجتمعية، وتنفيذ المبادرات التي تسهم في تمكين المرأة صحياً ومعرفياً، وتعزيز دورها في نشر ثقافة الوقاية داخل الأسرة والمجتمع.