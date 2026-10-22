"موارد رأس الخيمة" توفر 140 وظيفة في اليوم المفتوح للتوظيف

رأس الخيمة في 22 أكتوبر/ وام / نظّمت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، بالتعاون مع كليات التقنية العليا، "اليوم المفتوح للتوظيف – جاهز"، بمشاركة نحو 9 جهات من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بهدف تعزيز فرص التوظيف للباحثين عن عمل، وإتاحة الفرصة لهم للتواصل المباشر مع جهات التوظيف والتعرّف على الفرص الوظيفية المتاحة.

وشهدت الفعالية طرح أكثر من 140 فرصة وظيفية تستهدف حملة درجة البكالوريوس من الباحثين عن عمل، حيث أتاحت للمشاركين فرصة الاطلاع على متطلبات الوظائف الشاغرة، والتواصل المباشر مع ممثلي الجهات المشاركة، والتعرّف على المسارات المهنية التي تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وتخصصاتهم الأكاديمية.

وتأتي هذه الفعالية في إطار جهود دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة لتعزيز الشراكات مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، وتكثيف التعاون مع المؤسسات التعليمية، بما يسهم في مواءمة مؤهلات الباحثين عن عمل مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات الجهات الموظِّفة، ودعم جهود التوطين، وفتح آفاق مهنية جديدة أمام الكفاءات الوطنية المؤهلة، بما يعزز مشاركتها الفاعلة في سوق العمل.