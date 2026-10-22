باستثمار 190 مليون دولار.. "فلاي دبي" تستعد لافتتاح مركز صيانة طائراتها الجديد في دبي الجنوب

دبي في 22 أكتوبر / وام / تشارف أعمال الإنشاء في مركز صيانة الطائرات المتطور التابع لشركة "فلاي دبي"، والواقع ضمن مجمع محمد بن راشد للطيران في "دبي الجنوب"، على الانتهاء وفق الجدول الزمني المحدد بحلول نهاية العام الجاري، وذلك تتويجا لاستثمار إستراتيجي ضخم يبلغ 190 مليون دولار أمريكي.

وسيدخل المشروع بعد إنجازه الإنشائي في مرحلة شاملة تتضمن التحضيرات التشغيلية ودمج الأنظمة والاختبارات الفنية، تمهيدا لبدء العمليات التشغيلية الكاملة في الربع الأول من عام 2027.

ويعد هذا المرفق، الذي يمتد على مساحة 32,600 متر مربع وبدأ العمل فيه عام 2025، واحدا من أكبر استثمارات الناقلة في البنية التحتية، بما يعكس ثقتها في استمرار نمو دبي كمركز عالمي للتجارة والسياحة والربط الجوي.

وجاء الوقوف على هذه التطورات الميدانية خلال زيارة تفقدية لوفد من كبار المسؤولين التنفيذيين في "فلاي دبي"، برئاسة غيث الغيث، الرئيس التنفيذي للشركة، لمتابعة سير أعمال البناء في الموقع.

ضم الوفد كلا من حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية؛ ومحمد حارب المهيري، الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات وسلسلة التوريد؛ وميك هيلز، الرئيس التنفيذي للعمليات؛ وفرانسوا أوبرهولز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية.

وصمم هذا المرفق المتطور لاستيعاب أسطول "فلاي دبي" المتنامي من الطائرات الحديثة، حيث يضم حظائر مخصصة للصيانة الثقيلة، وورش عمل هندسية متخصصة، ومستودعات لإدارة المواد، بالإضافة إلى مرافق إدارية متنوعة.

وعند تشغيله بالكامل، سيعمل في المركز 400 خبير فني متخصص، مما يتيح للشركة إجراء عمليات الصيانة والإصلاح والعُمرة (MRO) داخليا، وهو ما يسهم في تسريع فترات الإنجاز، وتعزيز جاهزية الأسطول، وضمان رقابة شاملة على الجودة.

وبدعم من "برنامج التدريب الهندسي" المعتمد لدى الناقلة، سيعمل المركز أيضا على تطوير كفاءات هندسية عالية المهارة دعماً للنمو المستمر لقطاع الطيران في دبي.

وأكد غيث الغيث أن التقدم في أعمال البناء يمثل علامة فارقة في مسيرة "فلاي دبي" نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي التشغيلي وبناء قدرات طويلة الأمد، وقال إنه مع توسع أسطول الشركة وشبكة وجهاتها، فإن امتلاك إمكانات صيانة داخلية مخصصة يمنحها مرونة أكبر، وقدرة أعلى على التكيف، وكفاءة تشغيلية أفضل.

وأوضح أن هذا المشروع يعد ركيزة أساسية ضمن منظومة الطيران في دبي الجنوب، وينسجم تماما مع استراتيجية الناقلة طويلة المدى المتعلقة بمطار آل مكتوم الدولي خلال العقد المقبل، مؤكدا الالتزام الراسخ بدعم طموحات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد في قطاعي الطيران والخدمات اللوجستية.

ويشكل المركز، الذي يقع بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، إنجازاً محورياً في البنية التحتية التشغيلية للشركة مع استعدادها للمرحلة التالية من توسع شبكتها التي تغطي حالياً أكثر من 125 وجهة.

وتمتلك "فلاي دبي" طلبيات لأكثر من 300 طائرة، تشمل 30 طائرة من طراز "بوينغ 787 دريملاينر" يتوقع أن يبدأ تسلمها اعتبارا من عام 2028، كما يتوقع استلام 11 طائرة من طراز "بوينغ 737" خلال العام الجاري 2026، ليصل بذلك حجم أسطولها إلى 100 طائرة.

ومن خلال تطوير مرافق فنية داخلية ضمن مجمع محمد بن راشد للطيران، تؤكد الناقلة دعمها المستمر لرؤية دبي الهادفة إلى بناء منظومة طيران متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.