"الاتحادية للضرائب" تعقد جلستها الثانية في مجلس البرشاء

دبي في 22 أكتوبر/ وام / دعا سعادة عبد العزيز الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، المتعاملين وفئات المجتمع المعنيين بالمنظومة الضريبية للمُشاركة بأفكارهم ومُقترحاتهم للتطوير المُستدام لخدمات الهيئة، بما يدعم جهود الهيئة في مواصلة تنفيذ الدورة الثالثة من برنامج تصفير البيروقراطية، وإعادة التصميم والتحسين المستمر لتجربة المتعامل، بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة، ويساهم في تبسيط وتقليص الإجراءات.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عُقد في مجلس البرشاء في دبي ضمن مبادرة "مجالس الإمارات" التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للضرائب العام الحالي تحت شعار "إقرب.. ونحن أقرب" بهدف إتاحة قنوات متنوعة دائمة للتواصل المباشر مع فئات المجتمع المعنيين بالمنظومة الضريبية في جميع أنحاء الدولة لترسيخ ثقافة الحوار المجتمعي البناء، وتعزيز الوعي الضريبي وتوفير منصة تفاعلية تتيح لأفراد المجتمع طرح استفساراتهم ومناقشة التحديات التي قد تواجههم خلال إنجاز معاملاتهم الضريبية بما يسهم في تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات وتعزيز مستويات الشفافية.

وخلال اللقاء، الذي يُعد ثاني جلسات "مجالس الإمارات" أكد سعادة عبد العزيز الملا أهمية التواصل المستمر بين الهيئة وجميع فئات المجتمع، للتعرف على آرائهم ومُساهماتهم في خطط التطوير المُستدام التي تقوم بها الهيئة لخدماتها وإجراءاتها، مُشيراً سعادته إلى أن الهيئة تحرص دائماً على إشراك المعنيين في عمليات التطوير التي يتم تنفيذها بشكلٍ دائم للأنظمة والإجراءات الضريبية، ويتم الأخذ بآرائهم بعين الاعتبار مُعرباً عن الترحيب الدائم بملاحظات فئات المجتمع وآرائهم.

واستعرض سعادته عدداً من الموضوعات ذات الأهمية للمواطنين من أبرزها دور الوكلاء الضريبيين الإماراتيين في تطوير المنظومة الضريبية وإجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين إلى جانب تقديم الإرشادات لرواد الأعمال الإماراتيين من ذوي الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

وأكد سعي الهيئة الدائم لمد جسور الثقة والتواصل مع كافة أفراد المجتمع، وشدد على أهمية الاستماع إلى ملاحظات المواطنين وتصميم خدمات ضريبية تلبي توقعاتهم واحتياجاتهم، مشيراً إلى أن الحوار المباشر يمثل السبيل الأمثل لتطوير خدمات أكثر كفاءة تلبي تطلعات المجتمع في إطار من الثقة المتبادلة بين الهيئة والمتعاملين، بما يعزز نهج الهيئة في تقديم خدمات استباقية ومتكاملة تلبي احتياجات المواطنين.

وتتواصل جلسات مجالس الإمارات خلال شهري أكتوبر الجاري ونوفمبر المقبل من عام 2026 حيث ستعقد جلسة في "مجلس سالم بن لوتية العامري" في مدينة العين بتاريخ 24 أكتوبر، تليها جلسة في "مجلس ضاحية الرحمانية" في إمارة الشارقة في 27 أكتوبر، ثم جلسة في "مجلس هلال زيد الشحي" في أبوظبي بتاريخ الثالث من نوفمبر القادم لمناقشة عدد من المواضيع الضريبية.