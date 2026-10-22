رئيس الدولة يستقبل لاعبي منتخب الإمارات للجوجيتسو الفائزين بميداليات في دورة الألعاب الآسيوية

أبوظبي في 22 أكتوبر/ وام / استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لاعبي منتخب الإمارات للجوجيتسو الفائزين بميداليات في دورة الألعاب الآسيوية "آيتشي – ناغويا 2026" في اليابان يرافقهم أعضاء الجهازين الفني والإداري للمنتخب.

وهنأ صاحب السمو رئيس الدولة أبناءه اللاعبين بهذا الإنجاز الذي جاء ثمرة الجهود المتكاملة التي بذلوها بجانب المدربين والإداريين مشيداً بما أظهره أبناء دولة الإمارات من عزيمة لرفع اسم الدولة في هذا المحفل الرياضي.

وأكد سموه أن دولة الإمارات تولي القطاع الرياضي اهتماماً كبيراً وتواصل دعمه وتطويره بما يعزز ريادتها ومكانتها عالمياً في هذا المجال معرباً عن تطلعه إلى أن يشكل هذا الإنجاز حافزاً لمواصلة مسيرة النجاحات وتحقيق مزيد من الإنجازات في مختلف أنواع الرياضات.

من جانبهم، أعرب لاعبو ولاعبات منتخب الإمارات للجوجيتسو عن سعادتهم واعتزازهم بهذا الإنجاز مؤكدين أن دعم سموه وتشجيعه يمثلان حافزاً كبيراً لهم لمواصلة تحقيق مزيد من النجاحات لإعلاء اسم دولة الإمارات في المنافسات الرياضية الدولية.