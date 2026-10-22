دعوات لتحويل بطولة شباب الأهلي الدولية للسلة إلى حدث رياضي سنوي

دبي في 22 أكتوبر / وام / رسخ النجاح الفني والتنظيمي الكبير للنسخة الأولى من بطولة شباب الأهلي الدولية لكرة السلة، التي اختتمت منافساتها أمس في دبي بمشاركة ثمانية فرق، التوجه لتنظيمها بصورة سنوية، لتصبح محطة إعداد رئيسية تسهم في رفع جاهزية الأندية قبل انطلاق الموسم الجديد وتعزيز تبادل الخبرات.

وشهدت البطولة، التي أقيمت على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بالممزر، تتويج فريق الرياضي اللبناني باللقب بعد فوزه المستحق في المباراة النهائية على مواطنه الأنطوني بعبدا بنتيجة (95-76).

وأكد عبداللطيف ناصر الفردان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة، أن البطولة جاءت بمستوى فني فاق التوقعات، مشيدا بتنظيم نادي شباب الأهلي بالتعاون مع شركة "جلوبال أكتيف سبورتس"، وبالمستويات القوية للفرق المشاركة، وفي مقدمتها الرياضي والأنطوني بعبدا اللبنانيان، والأهلي المصري، مما منح المنافسات زخما فنيا وجماهيريا.

وأوضح الفردان أن البطولة حققت مكسبا مهما للاعبي المنتخب الوطني عبر مشاركة عدد من عناصره ضمن صفوف شباب الأهلي، إلى جانب لاعبي الشارقة والنصر اللذين خاضا بطولة دمشق الدولية بالتزامن مع الحدث، مؤكدا أن هذا الاحتكاك بفرق قوية يعزز جاهزية اللاعبين للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها مشاركة المنتخب في البطولة المقررة ببيروت نهاية نوفمبر المقبل.

من جانبه، أشاد أكرم الحلبي، رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة، بالمستوى التنظيمي للبطولة، مثمنا جهود نادي شباب الأهلي والشركة المنظمة في استضافة الفرق وتوفير الأجواء المثالية للمنافسات، وأشاد بدور دولة الإمارات الرائد في احتضان البطولات الرياضية.

وأعرب الحلبي عن تقديره للمستوى الذي قدمه فريقا الرياضي والأنطوني بعبدا، معتبرا بلوغ الأخير للمباراة النهائية إنجازا مهما في ظل أدائه القوي، كما استثمر الحدث لتهنئة نادي الحكمة اللبناني بإحراز لقب البطولة العربية للأندية، آملا أن يشكل هذا الإنجاز بداية لعودته إلى منصات التتويج واستمرار نجاحات كرة السلة اللبنانية.

بدوره، أوضح ماجد سلطان، المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، أن تنظيم النسخة الأولى من البطولة شكل تحديا في ظل تزامنها مع استحقاقات محلية وخارجية، مشيدا بدعم إدارة النادي ومجلس دبي الرياضي في إنجاح الحدث.

وأشار إلى أن مشاركة فرق بحجم الرياضي والأنطوني بعبدا والأهلي المصري رفعت المستوى الفني للمنافسات، مبينا أن البطولة اكتسبت أهمية خاصة لشباب الأهلي لتقييم جاهزية جهازه الفني ولاعبيه الجدد قبل انطلاق الموسم.

وأكد سلطان تطلع النادي لتنظيم البطولة بصورة سنوية، والبناء على خبراته في استضافة الأحداث القارية والدولية، بما يعزز مكانة دبي كوجهة رائدة لاستضافة الفعاليات الرياضية.