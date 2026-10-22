منصتا هيئة كهرباء ومياه دبي في "ويتيكس" تبرزان دور الهيئة في دعم أمن واستدامة الطاقة والمياه

دبي في 22 أكتوبر/ وام / بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الثامنة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس"، خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.

واستعرضت هيئة كهرباء ومياه دبي مجموعة متكاملة من أبرز مشاريعها ومبادراتها وحلولها المبتكرة عبر منصتيها الرئيسيتين "A1" في قاعة زعبيل 1 و"A2" في قاعة الشيخ سعيد 1.

وسلطت منصتا الهيئة الضوء على تجربة الهيئة الرائدة في تنفيذ المشاريع الكبرى لتنويع مصادر إنتاج الطاقة، والتي تشمل مختلف تقنيات ومصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وذلك في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، واستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، والاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.

وأبرزت المنصتان أهم إنجازات الهيئة ومنها تبوؤها المرتبة الأولى عالمياً في 13 مؤشراً رئيسياً ضمن مجالات عملها، إلى جانب مؤشرات إقليمية متقدمة. وسجلت الهيئة أقل مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم بمتوسط 0.82 دقيقة "49 ثانية" سنوياً لكل متعامل،

فيما بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء 2%، وهي الأدنى عالمياً، وفي شبكات المياه 4.4%، وهي من أدنى النسب عالمياً. كما تجاوزت اعتمادية وتوافرية نظام الكهرباء في دبي 99.99%.

واحتضنت منصة الهيئة الرئيسية "A1" عرض نموذج للمرحلة السابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وستتضمن المرحلة السابعة تركيب أنظمة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 2,000 ميجاوات، وأنظمة تخزين طاقة بالبطاريات بقدرة 1,400 ميجاوات لمدة ست ساعات، بما يوفّر قدرة تخزينية إجمالية تبلغ 8,400 ميجاوات ساعة، ما يجعلها واحدة من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية المعزّزة بأنظمة التخزين في العالم. وسيتم تنفيذ المشروع وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة.

ويدعم المشروع جهود الهيئة المتواصلة لتعزيز مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة في دبي، ورفع القدرة الإنتاجية للمجمع إلى أكثر من 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030، مقارنة بـ5,000 ميجاوات في المخطط الأصلي، بزيادة قدرها 60%.

ومبنى الشراع المقر الرئيسي الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي، أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم، وحاصل على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي "LEED" (فئة الإنشاءات الجديدة)، محققاً المستوى البلاتيني من المجلس الأمريكي للمباني الخضراء "USGBC".

ومشروع "الهيدروجين الأخضر" الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية وينتج المشروع نحو 20 كيلوغرام من الهيدروجين الأخضر في الساعة، ويمكن لخزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الهيدروجين المنتج باستخدام الطاقة الشمسية وإلى جانب استخداماته الحالية في إنتاج الطاقة الخضراء وتزويد سيارات هيدروجينية بالوقود، تم تصميم وبناء محطة الهيدروجين الأخضر لتكون قادرة على استيعاب التطبيقات المستقبلية ومنصات اختبار للاستخدامات المختلفة للهيدروجين، بما في ذلك إنتاج الطاقة وقطاعات النقل الجوي والبري والبحري والصناعة.

وحصيان لتحلية المياه أكبر مشاريع العالم لإنتاج المياه بتقنية التناضح العكسي لمياه البحر، وأول مشروع للهيئة في مجال المنتج المستقل للمياه. وتصل الطاقة الإنتاجية لمشروع حصيان إلى 180 مليون جالون يومياً، باستثمارات تصل إلى 3 مليارات و377 مليون درهم.

وديوا العالمية شركة مستقلة مملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، تهدف إلى تطوير مشاريع الطاقة التقليدية والنظيفة حول العالم، ونقل نموذج دبي الناجح في البنية التحتية للطاقة والمياه إلى الأسواق العالمية.

ومحطة حتا الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ميجاوات وسعة تخزينية تصل إلى 1,500 ميجاوات ساعة، وعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً.

ويسهم المركز الذكي لشبكة التوزيع في تمكين الخصائص المتقدمة التي توفرها الشبكات الذكية مثل الارتقاء بقدرات اتخاذ القرار التلقائي ويضمن المركز المؤتمت إدارة واستدامة مبادرات الهيئة الذكية الثلاث وهي: مبادرة البنية التحتية المتقدمة لعدادات الكهرباء، ومبادرة شمس دبي التي تتيح لأصحاب المباني تركيب ألواح كهروضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، ومبادرة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية لشحن المركبات الكهربائية.

ويدمج مشروع المختبر الموحد لتقنيات التشغيل مختبرات تقنيات التشغيل الحالية في قطاع نقل الطاقة، بما فيها مختبرات الحماية، وSCMS، وRTU، وRTDS، وأمن تكنولوجيا التشغيل، ضمن منشأة مركزية تعتمد إجراءات موحدة. ويسهم المشروع في رفع كفاءة العمل، وتعزيز التعاون والاستفادة المثلى من الموارد، وتوفير تصميم وبنية تحتية مرنة وقابلة للتوسع لإضافة استخدامات جديدة مستقبلاً. كما يدعم رؤية الهيئة لتطوير توأم رقمي لمحطات التحويل، وتوفير بنية تحتية تتيح اختبار التقنيات الناشئة وتقييم تطبيقاتها المستقبلية.

ويضم مركز المعرفة المدعوم بالذكاء الاصطناعي لنقل الطاقة حلولاً مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسهيل وصول المستخدمين إلى المعلومات الفنية والتشغيلية. ويوفر "روبوت المحادثة لنقل الطاقة" واجهةً تفاعليةً تتيح الوصول بسرعة وسهولة إلى منهجيات العمل والمواصفات، بما يرفع الكفاءة التشغيلية ويقلص الوقت اللازم للحصول على الدعم، ويغني عن الرجوع إلى مستندات منفصلة. كما يعزز "روبوت المحادثة لمنصة نقل الطاقة" تجربة المستخدم عبر دمج "رمّاس في العمل" لتوفير مساعدة تفاعلية وفورية في الوصول إلى أدلة التطبيقات الرقمية، من خلال الاستفسارات باللغة الطبيعية والحصول على إجابات دقيقة وفورية، بما يسرع استرجاع المعلومات ويقلل الحاجة إلى التصفح اليدوي ويدعم أهداف الهيئة للتحول الرقمي.

ويعمل مشروع تحويل أنظمة الحماية والأتمتة والتحكم إلى تطبيقات افتراضية "vPAC" على تطوير أنظمة الحماية التقليدية في محطات التحويل من خلال استبدال العديد من الأجهزة المخصصة بتطبيقات برمجية افتراضية تعمل على منصة حوسبة موحدة.

ويستعرض النموذج التجريبي وظائف الحماية والأتمتة والتحكم كتطبيقات افتراضية تعمل على أجهزة مفتوحة ومحايدة للموردين، وفق معيار IEC 61850.

ويسهم المشروع في تقليل عدد الأجهزة وخفض تكاليف دورة الحياة وتسريع عمليات النشر وتعزيز الأمن السيبراني والتكامل بين تقنية المعلومات وتكنولوجيا التشغيل، بما يدعم رؤية الهيئة للتحول الرقمي ويمهد لتطوير محطات تحويل رقمية جاهزة للمستقبل.

ويجمع نظام حساب الاحتياطي الثانوي بين خوارزمية قائمة على المنهج الاحتمالي وتصنيف أخطاء توقعات الطاقة الشمسية لتزويد المستخدمين بقيم الاحتياطي الثانوي، بالاعتماد على بيانات إدخال قياسية تتوافر عادةً لدى مؤسسات الخدمات.

ويوفر النظام حسابات أسرع، وموثوقية وحوكمة أفضل، ودعماً أكثر فاعليةً لاتخاذ القرارات التشغيلية وتمتاز المنهجية بمواءمتها مع احتياجات الهيئة، بما يسهم في تحقيق وفورات في التكاليف من خلال تحسين قيم الاحتياطي الثانوي، مع إتاحة منهجية معقدة للمستخدمين عبر تطبيق بسيط وسهل الاستخدام يحافظ على سلامة البيانات ويدعم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب ويرفع كفاءة العمليات الرقمية.

ويتضمن الدليل الفني لشهادات عدم الممانعة لمشاريع البنية التحتية 67 مشروعاً ليكون مرجعاً لكافة المقاولين والاستشاريين والمطورين المعتمدين لدى الهيئة ويشمل الدليل أيضاً المعايير القياسية والخاصة لأصول المياه، والتحديث في المواصفات الفنية، وتفاصيل الحماية، وأصول خاصة بالكهرباء.

ويعد نظام التحكم الذكي في التوربينات الغازية أول نظام ذكي في العالم للتحكم الذاتي في التوربينات الغازية قائم على الذكاء الاصطناعي ويسهم النظام في تحسين كفاءة تشغيل التوربينات الغازية وزيادة القدرة الإنتاجية لأربعة عشر توربيناً غازياً في مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه.

وتبرز ديوا الرقمية، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي الشركات التابعة لـ "ديوا الرقمية"، أحدث منتجاتها وبرامجها المتقدمة ومنها مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو" المُصنَّف من قبل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كأكبر مركز بيانات في العالم يعمل بالطاقة الشمسية، و إنفرا X، و ديجيتال X.

ويبلغ عدد نقاط شحن المركبات الكهربائية ضمن مبادرة "الشاحن الأخضر" للمركبات الكهربائية 2,826 نقطة شحن في مختلف أنحاء دبي، تشمل محطات "الشاحن الأخضر" التابعة للهيئة ومحطات الشحن التي يديرها مشغلو نقاط الشحن المستقلون المرخصون من قبل الهيئة، بالتعاون مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص. وتوفر الهيئة أربعة أنواع من محطات "الشاحن الأخضر": محطات الشحن فائق السرعة، والشحن السريع، وشاحن الأماكن العامة والشاحن الجداري.

ويعتمد برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء "سبيس-دي" على الأقمار الاصطناعية النانوية وتقنيات الفضاء الحديثة لتعزيز عمليات التخطيط والتشغيل والصيانة لشبكات الكهرباء والمياه. وأطلقت الهيئة ضمن البرنامج "ديوا سات-1" و "ديوا سات-2"، لتصبح بذلك أول مؤسسة خدماتية في العالم تستخدم الأقمار الاصطناعية النانوية لتحسين أداء شبكات الكهرباء والمياه.

ونشر مركز البحوث والتطوير حتى نهاية عام 2025 ما مجموعه 347 ورقة علمية وبحثية، وسجل 65 براءة اختراع، حصل منها على 19 براءة، في مجالات تشمل الطاقة الشمسية والمياه والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها وقد طور المركز القمرين الاصطناعيين النانويين اللذين أطلقتهما الهيئة، والمحطة الأرضية لهيئة كهرباء ومياه دبي القادرة على التعقب والتواصل مع أقمار الهيئة الاصطناعية الخاصة بالمدار الأرضي المنخفض على ارتفاع 400-700 كيلومتر.

كما طور منصة GENOS 2.0 للتخطيط المتكامل لمنظومات الكهرباء والمياه والهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة، مشروع "تدفق"، الذي يوظف أجهزة استشعار متقدمة والذكاء الاصطناعي لتوفير أسلوب أكثر شمولاً لمراقبة جودة مياه التغذية في محطات التحلية بتقنية التناضح العكسي، ومنصة المحاكاة الرقمية للشبكة الكهربائية.

وتعمل "سقيا الإمارات" على تخفيف معاناة المجتمعات الأكثر تضرراً من أزمة شح المياه العالمية، وقد أسهمت مشاريع المياه المستدامة التي تنفذها المؤسسة، منذ إطلاقها عام 2015 وحتى اليوم، في وصول عدد المستفيدين إلى نحو 15 مليون شخص في 37 دولة. وتشرف "سقيا الإمارات" على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه التي يبلغ مجموع جوائزها مليون دولار أمريكي، وتهدف إلى تحفيز ابتكار حلول مستدامة لأزمة المياه العالمية بالاعتماد على الطاقة المتجددة. وخلال الدورات الأربعة الماضية من الجائزة، تم تكريم 43 فائزاً من 26 دولة.

وموظف هيئة كهرباء ومياه دبي الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنية "تشات جي بي تي". ويرد "رمّاس" على استفسارات المتعاملين باللغتين العربية والإنجليزية، كما يقدم مجموعة من الخدمات الإجرائية. ويعتمد "رمّاس" على أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي لتوليد استجابات في الوقت الفعلي عن طريق استخراج المعلومات ذات الصلة مباشرة من محتوى موقع الهيئة الإلكتروني.

وخلال الفترة بين عامي 2013 والنصف الأول من العام 2026، أطلقت الهيئة 515 مبادرة مجتمعية، سجل من خلالها موظفو وموظفات الهيئة 271,433 ساعة تطوعية في مبادرات إنسانية ومجتمعية استفادت منها العديد من الدول حول العالم. وبلغت نسبة سعادة المجتمع عن الهيئة 95% خلال العام 2025.

ويوفر برنامج "نهجي المستدام" للمتعاملين إمكانية مقارنة استهلاكهم مع منازل مشابهة ذات كفاءة عالية ضمن منطقتهم، مما يسهم في تحفيزهم على تبني أنماط حياة أكثر استدامة.

وتُمكن الاستجابة الذكية المتعاملين من التشخيص الذاتي للأعطال الفنية للكهرباء والمياه، إضافة إلى تقليص الوقت اللازم للتعامل مع البلاغات في حال اقتضت الحالة زيارة ميدانية من الفريق الفني.