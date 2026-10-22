"التعليم العالي" تنفذ 228 زيارة رقابية وتغلق 84% من الخطط التصحيحية

دبي في 22 أكتوبر/ وام / عززت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منظومتها الرقابية الاستباقية، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والرقابة القائمة على المخاطر، بهدف حماية حقوق الطلبة وضمان امتثال المؤسسات التعليمية للضوابط المعتمدة، والارتقاء بجودة مخرجات التعليم العالي والتدريب في دولة الإمارات.

وكشفت الوزارة عن تنفيذ 228 زيارة رقابية وحملة تفتيشية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث، أسفرت عن إعداد 32 خطة تصحيحية لمعالجة المخالفات المرصودة، فيما بلغت نسبة إغلاق خطط الإجراءات التصحيحية 84%، وفق إحصاءات إدارة الرقابة وجودة التعليم العالي.

وأوضحت أن منظومة الرصد الاستباقي المعززة بأدوات الذكاء الاصطناعي رصدت 3970 مادة إعلانية رقمية منذ بداية عام 2026، تبين وجود 88 إعلانا مخالفا بينها، بنسبة امتثال بلغت نحو 98%، ما استدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المخالفات والحد من انتشار الإعلانات غير المتوافقة مع المتطلبات المعتمدة.

وفي إطار التعاون الحكومي، نفذت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين نحو 90 زيارة ميدانية للتحقق من سلامة التدريب العملي لـ441 طالبا في 90 مؤسسة وشركة، وأرسلت الملاحظات والخطط التصحيحية إلى المؤسسات التعليمية المعنية، التي اتخذت الإجراءات المطلوبة لضمان جودة التدريب وحماية حقوق المتدربين.

وأكدت الوزارة أن نتائج عامي 2025 و2026 تعكس تطور منهجيتها الرقابية من رصد المخالفات إلى الوقاية منها والكشف المبكر عن حالات عدم الامتثال، من خلال التكامل بين الرصد الرقمي والتفتيش الميداني وتحليل البيانات، بما يتيح توجيه الجهود الرقابية نحو المجالات ذات الأولوية والحالات الأعلى خطورة.

وتشمل الرقابة التحقق من تراخيص المؤسسات واعتماد البرامج الأكاديمية، وصحة المعلومات والإعلانات المقدمة للطلبة، والالتزام بمعايير جودة العملية التعليمية والنزاهة الأكاديمية، ودقة البيانات والسجلات، إلى جانب متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية.

وتستند هذه الجهود إلى قرار مجلس الوزراء رقم 143 لسنة 2026 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات وخدمات الوزارة، والذي يشمل مجالات الترخيص والاعتماد والتقييم والتدريب العملي والإعلانات الأكاديمية، ويعتمد إجراءات متدرجة لمعالجة المخالفات، مع إعطاء الأولوية لحماية حقوق الطلبة والمتدربين وتعزيز جودة وتنافسية منظومة التعليم العالي بالدولة.