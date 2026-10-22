"حرة الحمرية" تستعرض فرص الصناعات الغذائية أمام المستثمرين في سيال باريس 2026

الشارقة في 22 أكتوبر/ وام / اختتمت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة مشاركتها في معرض "سيال باريس 2026"، أحد أبرز المعارض الدولية المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم، والذي عُقدت فعالياته في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز مكانة إمارة الشارقة وجهةً جاذبة للاستثمارات في الصناعات الغذائية، واستقطاب الشركات العالمية، والتعريف بالمقومات الاستثمارية والتنافسية التي توفرها للشركات العاملة في مختلف أنشطة القطاع الغذائي.

واستعرضت الهيئة خلال مشاركتها في المعرض أبرز المزايا التي توفرها المنطقة الحرة بالحمرية للمستثمرين، بما يشمل البنية التحتية المتطورة، والمرافق الصناعية والتخزينية، والخدمات اللوجستية المتكاملة، والبيئة الاستثمارية المرنة التي تدعم تأسيس الأعمال وتوسعها، وتتيح للشركات الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وسلطت حرة الحمرية خلال مشاركتها الضوء على مشروعها الرائد "منطقة الصناعات الغذائية" الذي يضم 580 شركة ويمتد على مساحة 11 مليون قدم مربع ويتكون من أراض ومخازن ومكاتب ومرافق لوجستية إلى جانب ما تقدمه من خدمات مبتكرة تضمن زيادة كفاءة ومرونة عملية تصنيع الأغذية وحفظها وتعبئتها وإعادة تغليفها وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير من وإلى جميع أنحاء العالم.

وأكد سعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، أن مشاركة الهيئة في معرض "سيال باريس 2026" تأتي في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز حضورها في الفعاليات الدولية المتخصصة، والتعريف بالمزايا التنافسية التي توفرها للمستثمرين في قطاع الأغذية والمشروبات، واستقطاب المزيد من الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الغذائية، مشيراً إلى أن المعرض شكل منصة مهمة للتواصل مع المستثمرين والمصنعين واستكشاف الفرص التي تدعم نمو الأعمال وتوسيع نطاق الشراكات التجارية والاستثمارية.

وأشار إلى أن المنطقة الحرة بالحمرية تواصل تطوير مقوماتها الاستثمارية وخدماتها بما يواكب احتياجات الشركات وتطلعاتها للنمو والتوسع، مستفيدةً من بنيتها التحتية المتطورة ومرافقها المتكاملة وموقعها الاستراتيجي، إلى جانب ما توفره من مزايا تنافسية تدعم تأسيس الأعمال وممارسة الأنشطة التجارية والصناعية بكفاءة ومرونة، مؤكداً أن تكامل هذه المقومات، إلى جانب المزايا التنافسية التي تتمتع بها المنطقة الحرة، يعزز قدرتها على استقطاب الشركات المتخصصة في الصناعات الغذائية، ويدعم توسعها في الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يرسخ مكانة الشارقة مركزاً جاذباً للاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وتواصل المنطقة الحرة بالحمرية تعزيز دورها في دعم نمو الشركات وتوسيع أنشطتها، حيث تضم نحو 22 ألف شركة، من 173 دولة، بما يعكس تنوع قاعدة المستثمرين واتساع نطاق حضورها الدولي، وتوفر المنطقة الحرة بيئة أعمال متكاملة تشمل الأراضي الصناعية والتجارية والمستودعات والمرافق الحديثة، إلى جانب مجموعة من المزايا الاستثمارية، من بينها الملكية الكاملة للأعمال، وحرية إعادة رأس المال والأرباح، وتسهيل الإجراءات والخدمات المرتبطة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.