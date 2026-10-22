انطلاق مهرجان الظفرة لسباقات الهجن 2026

الظفرة في 22 أكتوبر/ وام/ انطلقت اليوم، منافسات مهرجان الظفرة لسباقات الهجن 2026، على ميدان الظفرة، بمشاركة كبيرة لملاك الهجن من داخل الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهدت الفعاليات إقامة 15 شوطاً لمسافة 3 كلم لفئة الحقايق، وافتتحت، “درر” لهزاع محمد سالم الجديلي المنافسة بحصد لقب الشوط الأول بزمن قدره 4:16:62 دقيقة، وانتزع “جزيل” لعتيق مطر حسن القبيسي لقب الشوط الثاني بأفضل توقيت مسجلا 4:13:60 دقيقة.

وتصدرت “لهبة” لساري علي محمد المنصوري الشوط الثالث بزمن قدره 4:17:43 دقيقة، وذهب لقب الشوط الرابع إلى “مجد” لناصر مسلم سالم الغفيلي مسجلا 4:15:29 دقيقة.

وكان اللقب في الشوط الخامس، من نصيب “الشاذلية” لعبدالله حمد بن بهيان العامري ب 4:16:77 دقيقة، وحقق" قاصد"، لمحمد سعيد بن صالح الزرعي لقب الشوط السادس مسجلا 4:17:89 دقيقة.

وفي الشوط السابع، حققت “البسوس” لعبدالله حمد بن بهيان العامري الفوز بزمن قدره 4:15:90 دقيقة، وتوّجت "الريم" لسلطان سويد زايد بن قشمان المنصوري بلقب الشوط الثامن ب 4:15:44 دقيقة.

وأحرز "معالج"، لحمود عبدالله شامس المحاربي المركز الأول في الشوط التاسع بزمن قدره 4:15:79 دقيقة، وفي الشوط العاشر، أحرزت “الشاذلية” لراشد سلطان سالم الدرعي، اللقب مسجلة 4:19:79 دقيقة.

وتفوق “حسم” لعبدالله مبارك قران راشد المنصوري في الشوط الحادي عشر بزمن قدره 4:18:25، وحصد “شاهين” لمحمد سالم علي الدرعي الفوز في الثاني عشر بزمن قدره 4:15:08 دقيقة.

وفي الشوط الثالث عشر، تصدرت “اعمار” لعوض علي عبدالله البلوشي المنافسة ب 4:18:67 دقيقة، وحققت “شقراء” للمالك نفسه لقب الشوط الرابع عشر مسجلة 4:17:15 دقيقة، ثم اختتم “صريح” لعلي سهيل بالروس العامري منافسات الفترة المسائية محققا اللقب في الشوط الخامس عشر بزمن قدره 4:22:72 دقيقة.