كأس دبي الذهبية تتصدر برنامج موسم الحبتور للبولو

دبي في 22 أكتوبر/ وام/ أعلن نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية عن برنامج موسمه الرياضي 2026-2027، الذي يتضمن 15 بطولة وفعالية على مدار الفترة من أكتوبر الجاري حتى أبريل المقبل، تتصدرها سلسلة كأس دبي الذهبية بـ5 بطولات.

وينطلق الموسم يوم السبت بيوم السيدات الخيري، فيما تتدرج البطولات في مستوياتها وفق تصنيفات «الهانديكاب»، بما يتيح مشاركة مختلف فئات اللاعبين، من الهواة إلى المحترفين، ويسهم في تطوير مستوياتهم الفنية.

وتضم سلسلة كأس دبي الذهبية، المقررة في عام 2027، 5 بطولات هي كأس دبي الذهبية، وكأس دبي الفضية، وكأس تحدي دبي، وكأس دبي، وكأس الماسترز، بمشاركة لاعبين يصل تصنيفهم إلى 20 جول.

وتبدأ البطولات المقررة خلال العام الجاري بكأس الهالوين، من 26 إلى 31 أكتوبر، بمشاركة لاعبين بتصنيف من جولين إلى 4 جول، تليها بطولة نوفمبر للنادي من 9 إلى 14 نوفمبر، بتصنيف من 4 إلى 6 جول، ثم بطولة اليوم الوطني من 24 إلى 28 نوفمبر، بتصنيف من 8 إلى 10 جول.

وتقام بطولة كأس السير ونستون تشرشل السنوية من 2 إلى 5 ديسمبر، بمشاركة لاعبين بتصنيف من 8 إلى 10 جول، قبل أن يختتم مهرجان الحبتور للبولو، خلال الفترة من 14 إلى 19 ديسمبر، فعاليات العام، بمشاركة لاعبين بتصنيف من جولين إلى 4 جول.

وقال محمد خلف الحبتور، رئيس اتحاد البولو، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور، إن الموسم الجديد يعزز مكانة النادي منصة رياضية واجتماعية وثقافية تجمع محبي البولو من داخل الدولة وخارجها، مشيراً إلى تنوع الفعاليات والاهتمام بالتنظيم وتوفير تجربة مميزة للجمهور.