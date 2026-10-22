مدينة الشارقة للنشر وبيهايف توسعان تمويل الشركات

الشارقة في 22 أكتوبر/ وام/ وقّعت المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، مذكرة تفاهم، مع شركة "بيهايف"، المتخصصة في التمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية وسلطنة عُمان، والتابعة لشركة "اتصالات"، وذلك بهدف توسيع خيارات التمويل أمام الشركات العاملة في المدينة وتعزيز قدرتها على تنفيذ خطط النمو.

وتتيح المذكرة للشركات التي ترشحها مدينة الشارقة للنشر مساراً مباشراً للوصول إلى المستثمرين عبر منصة "بيهايف" الرقمية، مع خصم حصري بنسبة 15% على رسوم المعاملات، إلى جانب خدمات متابعة مخصصة لتسهيل الإجراءات والتنسيق مع الشركات المستفيدة.

ووقّع المذكرة سيف السويدي، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر وبيتر تافينر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"بيهايف".

وتستجيب مذكرة التفاهم لأحد أبرز تحديات نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو الحصول على التمويل اللازم لمواكبة زيادة الطلب وتطوير قدراتها التشغيلية، وذلك من خلال آلية تربط هذه الشركات بالمستثمرين عبر منصة "بيهايف" الرقمية، بما يوسّع مصادر التمويل المتاحة لها ويساعدها على تنفيذ خطط التوسع واستثمار الفرص في الوقت المناسب.

ويمنح هذا التفاهم الشركات المرخصة لدى المدينة قناة إضافية لتنويع مصادر التمويل، ضمن شبكة من الشراكات والخدمات التي تساند تطورها بعد التأسيس، وتساعدها على مواكبة متطلبات السوق خلال مراحل التشغيل والتوسع.

وقال سيف السويدي،" ننظر إلى قدرة الشركات على النمو باعتبارها معياراً أساسياً لجودة بيئة الأعمال. فكل مرحلة من تطور المشروع تفرض احتياجات جديدة، وتمنحنا مسؤولية مواصلة تطوير الخدمات والشراكات التي تواكبها".

وأضاف:" نحرص باستمرار على استكشاف حلول جديدة وتوسيع نطاق المزايا والخدمات التي نقدمها لشركاتنا، بما يواكب احتياجاتها المتجددة ويدعم تطور أعمالها. وتأتي شراكتنا مع (بيهايف) في هذا الإطار، لتضيف مساراً جديداً للتمويل الرقمي إلى منظومة الخدمات المتاحة لشركاتنا، وتمنحها فرصاً أوسع للوصول إلى الحلول التي تساعدها على النمو والتوسع".

من جانبه، قال بيتر تافينر،" تتشارك «بيهايف» ومدينة الشارقة للنشر هدفاً واحداً يتمثل في تمكين المزيد من الشركات الإماراتية من النمو بثقة. ومن خلال هذه الشراكة، ستتمكن الشركات العاملة في المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر من الوصول السريع والمباشر إلى حلول التمويل التي تقدمها «بيهايف»، بدءاً من التمويل طويل الأجل لدعم خطط النمو، وصولاً إلى التمويل قصير الأجل مقابل الفواتير المستحقة غير المحصّلة. كما نعمل على تبسيط إجراءات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم إجابات واضحة وسريعة، ومساندة الشركات في اتخاذ خطواتها التالية نحو النمو".