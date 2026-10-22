مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تفوز بجائزتين في استدامة الخليج 2026

دبي في 22 أكتوبر/ وام/ حصدت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الجائزة الذهبية في فئة "أفضل ابتكار في التقنيات المستدامة" عن مشروع الخوانيج 1050 والجائزة البرونزية في فئة «أفضل إدارة للمخاطر» عن منظومة إدارة المخاطر المؤسسية ضمن «جوائز الخليج للاستدامة 2026» .

ويمثل حصول مشروع الخوانيج 1050 على الجائزة الذهبية تقديراً لتوجه المؤسسة نحو توظيف الابتكار في التقنيات المستدامة، ضمن مشاريعها الإسكانية .

ويؤكد تكريم منظومة إدارة المخاطر المؤسسية بالجائزة البرونزية أهمية تطوير الأطر والأنظمة التي تمكّن المؤسسة من تحديد المخاطر والتعامل مع المتغيرات ودعم التخطيط واستمرارية الأعمال.