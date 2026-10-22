"جائزة الشارقة في المالية العامة" تنظم ندوة تعريفية في دمشق

الشارقة في 22 أكتوبر /وام/ نظمت جائزة الشارقة في المالية العامة، ندوة تعريفية في العاصمة السورية دمشق، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، وتحت رعاية معالي محمد حسان السكاف، وزير التنمية الإدارية في الجمهورية العربية السورية، وذلك في إطار جهود الجائزة لتوسيع نطاق حضورها العربي، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات في مجالات الإدارة المالية العامة والتميز المؤسسي.

وعقدت الندوة بمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين والمهتمين بتطوير الأداء المالي والإداري، بهدف التعريف برسالة الجائزة وأهدافها وفئاتها ومعايير التقييم وآليات المشاركة فيها، وإتاحة المجال أمام المؤسسات والكفاءات السورية للاستفادة من الفرص المعرفية والمهنية التي توفرها.

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من معالي محمد حسان السكاف، والشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، أمين عام جائزة الشارقة في المالية العامة، وسعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، إلى جانب عرض فيلم تعريفي عن الجائزة.

وأكد الشيخ راشد بن صقر القاسمي أن الجائزة تجسد الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في بناء الإنسان وتطوير المؤسسات وترسيخ ثقافة التميز، مشيراً إلى أن رسالتها تتجاوز تكريم الإنجازات لتشكل منصة عربية لتبادل الخبرات وتحفيز الابتكار والارتقاء بممارسات إدارة المال العام، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية والاستدامة.

وقال إن التميز في المالية العامة لم يعد يقتصر على تحسين الإجراءات ورفع كفاءة الإنفاق، بل أصبح ركيزة أساسية لتعزيز فاعلية القرارات المالية وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية، مؤكدا حرص الجائزة على تشجيع المؤسسات والكفاءات العربية على تبني أفضل الممارسات وتطوير قدراتها، بما يسهم في بناء منظومات مالية أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على مواكبة المتغيرات.

وأضاف أن انعقاد الندوة في الجمهورية العربية السورية خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون وتبادل المعرفة والخبرات على المستوى العربي، معربا عن تطلعه إلى أن تسهم في تعزيز مشاركة المؤسسات والكفاءات السورية في الجائزة، وإبراز تجاربها ومبادراتها المتميزة، بما يثري مسيرة التميز المالي ويدعم جهود التطوير المؤسسي المستدام.

من جانبه، أكد الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، أهمية تطوير الكفاءات المتخصصة في الإدارة المالية العامة، مشيراً إلى أن الارتقاء بالأداء الحكومي يتطلب الاستثمار في المعرفة المهنية، وتحديث أساليب العمل، وتعزيز قدرة المؤسسات على توظيف الأدوات الحديثة في التخطيط المالي وإدارة الموارد وقياس النتائج.

وقال إن بناء القدرات المؤسسية والبشرية يمثل أساساً لأي تحول مستدام في الإدارة العامة، وهو ما يجعل من البرامج المعرفية والتدريبية ضرورة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والإدارية، لافتا إلى أن هذه الندوة والورشة المصاحبة لها توفران مساحة للتعلم التطبيقي، وتعميق فهم معايير التميز المالي وآليات الاستفادة منها في تقييم الأداء وتحديد فرص التحسين، بما يساعد المؤسسات على تحويل المعرفة المكتسبة إلى ممارسات عملية تنعكس على كفاءة أعمالها وجودة مخرجاتها.

وتضمن برنامج الندوة جلستين متخصصتين قدمهما فريق جائزة الشارقة في المالية العامة، ركزتا على تعريف المشاركين بأهداف الجائزة وفئاتها المؤسسية والفردية، واستعراض معايير التقييم المعتمدة لكل فئة، بما يساعد المؤسسات والأفراد على فهم متطلبات المشاركة والاستفادة من المعايير في مراجعة ممارساتهم وتحديد فرص التطوير.

وتناولت الجلسات كذلك شروط المشاركة وآلية التسجيل والتقديم عبر النظام الإلكتروني للجائزة، إلى جانب تخصيص مساحة للإجابة عن أسئلة المشاركين واستفساراتهم بشأن إجراءات الترشح ومتطلبات التقييم.

واستكمل البرنامج أعماله من خلال ورشة تدريبية متخصصة بعنوان "تكامل الإصلاح المالي والإداري في تطوير الأداء الحكومي" قدمها الدكتور محمد مصطفى البكور، وتضمنت جلستين تدريبيتين؛ تناولت الأولى دور الإصلاح المالي والإداري في تطوير الأداء الحكومي، فيما ركزت الثانية على التطبيقات العملية ذات الصلة، واختتم البرنامج بنقاش مفتوح لتبادل الآراء والخبرات وطرح الاستفسارات.