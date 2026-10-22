معرض "إثراء" للتوظيف ينطلق في الشارقة بمشاركة أكثر من 70 مؤسسة مالية

الشارقة في 22 أكتوبر /وام/ افتتح الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، اليوم فعاليات معرض "إثراء" للتوظيف، المتخصص في القطاع المالي والمصرفي والتأميني، وذلك في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة أكثر من 70 مؤسسة مالية ومصرفية وتأمينية من أنحاء الدولة، تطرح ما يزيد على 1350 فرصة وظيفية للمواطنين الإماراتيين.

وينظم المعرض، معهد الإمارات المالي بالتعاون مع المصرف المركزي، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومركز إكسبو الشارقة، بهدف توفير فرص وظيفية واعدة للمواطنين وتعزيز مستهدفات التوطين.

وزار الشيخ فاهم القاسمي، جناح دائرة الموارد البشرية بالشارقة؛ حيث اطلع على حزمة من المبادرات والبرامج المبتكرة التي تقدمها في مجالي التدريب والتوظيف، وجهودها المستمرة في تمكين الباحثين عن عمل ومساعدتهم على اغتنام الفرص المهنية المتاحة في السوق.

كما تفقد أجنحة الجهات الأخرى واستمع إلى شرح من معهد الإمارات المالي حول برامج تأهيل الكوادر الوطنية وتطوير مهاراتها المهنية بما يواكب تطلعات القطاع المالي.

وأكد سعادة عبدالله إبراهيم الزعابي، رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة، أن معرض "إثراء" للتوظيف يجسد أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والمصرفية في دعم توظيف الكفاءات الوطنية، وتوسيع الفرص المهنية المتاحة أمام المواطنين، بما يواكب احتياجات سوق العمل وتطوراته.

كما أكد حرص الدائرة على التعاون مع الجهات والمؤسسات المختلفة لتوفير فرص وظيفية نوعية للمواطنين، وتمكينهم من بناء مسارات مهنية مستقرة ومستدامة، لافتا إلى أن معرض "إثراء" أتاح فرصة للتواصل المباشر بين الباحثين عن عمل والمؤسسات المشاركة، والتعرف إلى متطلبات الوظائف والمهارات المطلوبة، بما يسهم في تسهيل التحاق الكفاءات الوطنية بسوق العمل، وتعزيز مشاركتها في القطاع المالي والمصرفي والتأميني.

من جانبه، قال مروان المهيري، الرئيس التنفيذي لمعهد الإمارات المالي، إن معرض إثراء للتوظيف يوفر بيئة مهنية تفاعلية جمعت الباحثين عن عمل بالجهات الموظِّفة، وأسهمت في تعزيز فرص التواصل والتوظيف، مثمنا مشاركة الجهات والمؤسسات الداعمة التي كان لها دور فاعل في إنجاحه، ومعربا عن تطلعه إلى مواصلة البناء على هذه النتائج لتعزيز الشراكات في استقطاب الكفاءات الوطنية وتطويرها، ومواءمة مهاراتها وقدراتها مع احتياجات القطاع ومتطلباته المستقبلية.

وتواصل دائرة الموارد البشرية بالشارقة تعزيز الشراكات الرامية إلى تمكين الكفاءات الوطنية، من خلال مشاركتها في المعرض الذي أُقيم ضمن مبادرة "إثراء" الوطنية لتوطين الوظائف في القطاع المالي، والتي تستهدف توفير أكثر من 10 آلاف فرصة وظيفية للمواطنين بحلول عام 2027، لرفع نسب التوطين وتلبية احتياجات المؤسسات المالية والمصرفية والتأمينية من الكوادر المؤهلة.