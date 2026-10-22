‏"BioSapien" تبدأ أول تقييم سريري عالمياً لتقنية إيصال العلاج الكيميائي إلى الأورام

أبوظبي في 22 أكتوبر /وام/ أسهمت منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي "Hub71" في دعم مسيرة شركة التكنولوجيا الحيوية الناشئة "BioSapien"، وربطها بفرص استثمارية وخبرات تنظيمية وشركاء في القطاع الصحي، وصولاً إلى افتتاح أول موقع سريري في العالم لتقييم تقنية "MediChip™" المبتكرة لإيصال العلاج الكيميائي مباشرة إلى موضع الورم السرطاني، وذلك في معهد برجيل للسرطان بمدينة برجيل الطبية، تمهيداً لبدء تقييمها سريرياً لدى مرضى سرطان المستقيم الموضعي.

وتعكس هذه الخطوة دور منظومة الابتكار في أبوظبي في تهيئة بيئة داعمة للشركات الناشئة العاملة في قطاعات التكنولوجيا الحيوية والطب، من خلال ربطها بالمستثمرين والجهات التنظيمية والمؤسسات الصحية، بما يسهم في تسريع انتقال الابتكارات من مرحلة التطوير إلى البحث السريري.

وقالت الدكتورة خديجة علي، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لشركة "BioSapien"، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن بناء شركة متخصصة في التكنولوجيا الحيوية يتطلب تكاملاً بين التمويل والخبرات الطبية والتنظيمية والشراكات الإستراتيجية، مؤكدة أن اللقاءات التي أتاحتْها منظومة "Hub71" أسهمت في فتح آفاق جديدة أمام الشركة، وتعزيز قدرتها على تطوير تقنية "MediChip" والاقتراب من مرحلة تقييمها سريرياً.

وأضافت أن مشاركة الشركة في فعاليات أسبوع أبوظبي المالي شكّلت محطة مهمة في مسيرتها؛ إذ أتاحت لها عرض ابتكارها أمام مجموعة من المستثمرين وقادة الأعمال، ومهّدت الطريق أمام مشاركتها في برنامج "Shark Tank Dubai"، الذي تلقت خلاله عروضاً استثمارية من أربعة مستثمرين.

وأوضحت أن الشركة اختارت "Global Ventures" لقيادة جولتها التمويلية البالغة 27.5 مليون درهم، بما يعادل 7.5 مليون دولار، إلى جانب مواصلة بناء علاقاتها مع مستثمرين آخرين، من بينهم "VentureSouq"، الأمر الذي دعم جهودها في تطوير أعمالها وتعزيز جاهزيتها للانتقال إلى المراحل السريرية.

وأكدت أن الوصول إلى هذه المرحلة لم يكن ليتحقق بالتمويل وحده، بل استلزم أيضاً تعاوناً وثيقاً مع الجهات التنظيمية والمؤسسات الصحية، مشيرة إلى أن ربط الشركة بدائرة الصحة – أبوظبي في عام 2023 أسهم في تعزيز فهمها للإجراءات والمتطلبات التنظيمية المعمول بها في الإمارة.

وأضافت أن الشركة واصلت التنسيق مع دائرة الصحة – أبوظبي ومؤسسة الإمارات للدواء وكليفلاند كلينك أبوظبي، في إطار جهودها لاستكمال المتطلبات والموافقات اللازمة لإجراء التجارب السريرية، وصولاً إلى بدء فحص المرضى لتحديد مدى أهليتهم للمشاركة في الدراسة السريرية.

وتهدف دراسة "OPTIMISE-REFORM"، وهي تجربة من المرحلة الأولى تُجرى في معهد برجيل للسرطان، إلى تقييم سلامة تقنية "MediChip™-5-FU"، وهي منصة علاجية على شكل غرسة قابلة للتحلل الحيوي، تُصنّع باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتستهدف إيصال العلاج الكيميائي مباشرة إلى موضع الورم، بهدف الحد من تعرض الأنسجة السليمة وبقية أجزاء الجسم للدواء.

وقالت الدكتورة خديجة علي، إن الانتقال إلى المرحلة الأولى من التجارب السريرية يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة، ويعكس التقدم الذي أحرزته في تطوير تقنيتها، مؤكدة أن تجربتها في أبوظبي عززت توجهها نحو مواصلة تطوير برامجها السريرية انطلاقاً من الإمارة، لما توفره من فرص للتعاون المباشر مع المؤسسات المعنية بتطوير التقنيات الطبية والابتكارات العلاجية.

من جانبها، قالت بسمة أحمد البادي الظاهري، رئيسة شؤون النمو والقيمة المضافة في "Hub71"، إن رحلة شركة "BioSapien" تعكس أهمية تكامل عناصر منظومة الابتكار في دعم الشركات الناشئة العاملة على تطوير حلول تكنولوجية متقدمة، موضحة أن نجاح هذه الشركات يعتمد على توافر التمويل إلى جانب الوصول إلى الخبرات المتخصصة والشركاء والجهات التنظيمية.

وأضافت أن "Hub71" تعمل على تمكين المؤسسين من بناء أسس متينة لنمو أعمالهم على المدى الطويل، من خلال توفير فرص التواصل والتعاون مع الجهات ذات الصلة، بما يدعم نمو الشركات الناشئة ويسهم في تعزيز القطاعات الاقتصادية الواعدة في أبوظبي.

وتواصل أبوظبي تطوير منظومتها في مجالات التكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا الطبية والصحة الرقمية، من خلال استقطاب الشركات المبتكرة وتوسيع فرص التعاون بين القطاعين الصحي والتكنولوجي والمستثمرين.

وتؤدي منظومة "Hub71+ Life Sciences" المتخصصة في علوم الحياة دوراً في ربط الشركات الناشئة بشبكة من مؤسسات الرعاية الصحية والمستثمرين والخبراء، بما يتيح لها الاستفادة من فرص النمو والتعاون وتطوير الحلول المبتكرة.

ويمثل وصول "BioSapien" إلى مرحلة التقييم السريري خطوة تعزز حضور أبوظبي في مجال الابتكار الطبي، وتدعم جهودها لاستقطاب أنشطة البحث والتطوير في علوم الحياة، وترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للتكنولوجيا المتقدمة والحلول الصحية المبتكرة.