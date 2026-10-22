بنك الشارقة يسجل أرباحا صافية بقيمة 558 مليون درهم للأشهر التسعة الأولى

الشارقة في 22 أكتوبر/ وام/ سجل بنك الشارقة أرباحا صافية بقيمة 558 مليون درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنمو قدره 28.5 % مقارنة بـ 435 مليون درهم بذات الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة النمو القوي في الإيرادات والانضباط في تنفيذ الاستراتيجية عبر الأنشطة المصرفية الأساسية.

وارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 22.7 % ليبلغ نحو 851 مليون درهم و نما صافي إيرادات الفوائد بنسبة 39.5 % ليصل إلى 717 مليون درهم كما ارتفع مجموع نسبة رأس المال بـمقدار 190 نقطة أساس ليبلغ 18.9% وفي المقابل ظلت نسبة التكلفة إلى الدخل ضمن مستويات منضبطة عند مستوى 28.8 % مما يعكس استمرار الانضباط في إدارة التكاليف.

كما واصل البنك تحقيق نمو قوي في ميزانيته العمومية حيث ارتفع إجمالي الموجودات إلى 54.9 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 13.5% فيما زاد صافي القروض والسلفيات إلى 37.7 مليار درهم بنسبة 24% وارتفعت ودائع العملاء إلى 34 مليارا.