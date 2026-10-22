بلدية الفجيرة ووزارة الطاقة والبنية التحتية تبحثان تطوير الطرق

الفجيرة في 22 أكتوبر/ وام/عقدت بلدية الفجيرة اجتماعًا تنسيقيًا مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، لبحث تطوير شبكة الطرق، والطرق البديلة، ومشاريع البنية التحتية، بما يواكب التوسع العمراني ويلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم ، تعزيزًا للتكامل الحكومي ودعمًا لتوجهات الدولة في بناء مدن مستدامة ومترابطة.

ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز التعاون ومواءمة الأولويات التنموية مع استراتيجيات الدولة ومستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، ودعم التخطيط لمشاريع تعزز كفاءة التنقل والسلامة المرورية، وتدعم التنمية الاقتصادية والعمرانية، وترتقي بجاهزية الإمارة لمتطلبات المستقبل.

وأكد سعادة المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، أن التكامل بين الجهات الحكومية يشكّل ركيزة أساسية لتطوير بنية تحتية متكاملة ومستدامة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق مع الوزارة لتوحيد الرؤى والجهود، وبحث الحلول التي تسهم في تطوير شبكة الطرق وتوفير مسارات بديلة تعزز انسيابية الحركة وسهولة الوصول.

وشدّد على أن جودة حياة المواطنين تتصدر أولويات العمل البلدي، وأن الاستثمار في الطرق والبنية التحتية هو استثمار في الإنسان والمستقبل، مؤكدًا الحرص على ترجمة توجهات القيادة الرشيدة إلى مشاريع ذات أثر ملموس، تدعم التنمية الشاملة وتلبي احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة.