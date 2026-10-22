مسؤولو الاتحاد وأبطال الجوجيتسو: استقبال رئيس الدولة مصدر فخر ودافع لمواصلة الإنجازات

أبوظبي في 22 أكتوبر /وام/ أكد مسؤولو اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وأبطال وبطلات المنتخب الوطني المتوجون في دورة الألعاب الآسيوية “آيتشي – ناغويا 2026” باليابان، أن استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، لهم في قصر البحر والاحتفاء بإنجازاتهم، يمثل محطة وطنية استثنائية ستظل راسخة في ذاكرتهم، ويجسد نهج القيادة الرشيدة في تقدير أبنائها والاحتفاء بمن يرفعون راية الإمارات في المحافل الدولية، مؤكدين أن فرحة سموه بالإنجازات كانت بالنسبة لهم أعظم مكافأة، وأكبر حافز لمواصلة مسيرة التميز وحصد المزيد من الألقاب.

وقال سعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، إن الكلمات الأبوية الصادقة التي وجهها صاحب السمو رئيس الدولة للأبطال والبطلات كانت أبلغ تكريم يمكن أن يناله الرياضي، لأنها عكست اهتمام القيادة بأبنائها واعتزازها بما يحققونه من إنجازات باسم الوطن.

وأضاف أن فرحة سموه بما حققه اللاعبون لم تكن مجرد مشاعر عابرة، وإنما كانت فرحة وطن بأكمله، ورسالة واضحة بأن كل إنجاز يرفع اسم الإمارات يحظى بتقدير القيادة الرشيدة، وهو ما يمنح اللاعبين مسؤولية أكبر للحفاظ على هذه الثقة الغالية. وأكد أن هذا اللقاء التاريخي سيبقى مصدر إلهام للأبطال في جميع الاستحقاقات المقبلة، ودافعاً لبذل أقصى الجهود من أجل مواصلة صناعة الإنجازات وترسيخ مكانة الإمارات في صدارة رياضة الجوجيتسو على المستويين القاري والعالمي.

من جانبه، أكد سعادة يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن كل إنجاز يحققه أبناء الإمارات في مختلف المحافل الرياضية هو ثمرة مباشرة للرؤية الحكيمة والدعم اللامحدود الذي توفره القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين.

وأوضح أن ما حققه أبطال الجوجيتسو في الألعاب الآسيوية يعكس حجم العمل المؤسسي الذي يقوده مجلس إدارة الاتحاد برئاسة سعادة عبدالمنعم الهاشمي، والتزام الجميع بالحفاظ على المكانة الرائدة التي وصلت إليها الإمارات في هذه الرياضة. وأضاف أن الاجتهاد اليومي للاعبين، والعمل المتواصل للأجهزة الفنية والإدارية، هو أقل ما يمكن تقديمه وفاءً للقيادة الرشيدة ورداً لجميل الوطن، مؤكداً أن الجميع سيواصل العمل بروح الفريق الواحد للحفاظ على الصدارة ورفع علم الإمارات فوق منصات التتويج في مختلف البطولات.

بدوره، قال محمد المرزوقي عضو مجلس إدارة الاتحاد، إن اللقاء مع صاحب السمو رئيس الدولة لم يكن مناسبة للاحتفاء بالإنجازات فحسب، بل حمل رسائل وطنية وإنسانية عميقة سترافق اللاعبين طوال مسيرتهم الرياضية.

وأضاف أن كلمات سموه اختزلت قيماً عظيمة، في مقدمتها الإخلاص للوطن، والإصرار على التميز، والسعي الدائم نحو المركز الأول، وهي مبادئ تشكل منهج حياة لكل رياضي يمثل دولة الإمارات. وأكد أن اللحظات التي عاشها اللاعبون واللاعبات مع صاحب السمو ستظل من أجمل محطات حياتهم، وستبقى محفورة في ذاكرتهم باعتبارها وسام شرف ومسؤولية وطنية تدفعهم إلى مواصلة العمل والاجتهاد، والبحث دائماً عن الرقم واحد، بما يعكس الصورة الحضارية والمكانة العالمية التي وصلت إليها الإمارات.

وقال خالد الشحي، صاحب ذهبية وزن 62 كجم، والذي حافظ على لقبه الآسيوي بعد تتويجه بالذهب للمرة الثانية توالياً عقب إنجاز ألعاب هانغتشو 2023، إن فرحته وزملاءه بالإنجاز اكتملت بلقاء القائد والقدوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله).

وأضاف أن قيمة الميدالية الذهبية تضاعفت بعد ابتسامة صاحب السمو وكلماته الطيبة التي حملت معاني الفخر والثقة والاعتزاز بأبنائه الرياضيين، مؤكداً أنه شعر في تلك اللحظة بأن كل ساعات التدريب والتعب كانت تستحق هذا الشرف الكبير. وأوضح أن اللقاء شكل فرصة لتجديد العهد والوعد للقيادة الرشيدة بمواصلة العمل بكل عزيمة وإصرار، والمحافظة على صدارة الإمارات في رياضة الجوجيتسو، والحرص دائماً على عزف السلام الوطني ورفع علم الدولة في أكبر المحافل القارية والعالمية.

وأكدت بلقيس عبدالله الهاشمي، صاحبة ذهبية وزن 48 كجم، أن استقبال صاحب السمو رئيس الدولة للأبطال منح جميع اللاعبات شعوراً استثنائياً بالفخر والمسؤولية، لأن اهتمام القيادة بالرياضيين يمثل أكبر حافز للاستمرار في طريق النجاح. وقالت إن كلمات سموه ستظل نبراساً يضيء مسيرتها الرياضية، وستدفعها إلى مضاعفة الجهد من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات، مؤكدة أن تمثيل الإمارات مسؤولية عظيمة، وأن رفع العلم على منصات التتويج سيظل الهدف الأسمى في جميع المشاركات المقبلة.

من جانبها، قالت أسماء الحوسني، صاحبة ذهبية وزن 52 كجم، إن اللقاء مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كان لحظة لا يمكن وصفها بالكلمات، لأنه منح الأبطال شعوراً عميقاً بقيمة ما يقدمونه للوطن. وأضافت أن الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للرياضة يجعل كل لاعب مطالباً ببذل أقصى ما لديه للحفاظ على ريادة الإمارات، مؤكدة أن كلمات سموه ستبقى مصدر قوة وثقة وإلهام في جميع المحطات المقبلة، وأنها ستواصل العمل بكل إخلاص لتحقيق المزيد من الإنجازات باسم الدولة.

أما أحمد خليفة أنديز، صاحب ذهبية وزن 69 كجم، فأكد أن استقبال صاحب السمو رئيس الدولة للأبطال يمثل وساماً سيظل يعتز به طوال حياته، لأنه يعكس اهتمام القيادة بأبنائها وتقديرها لما يحققونه من إنجازات. وقال إن هذه اللفتة الكريمة تضاعف شعور اللاعبين بالمسؤولية، وتدفعهم إلى مواصلة التدريب والعمل بروح عالية من الانضباط والإصرار، مؤكداً أن الحفاظ على راية الإمارات خفاقة فوق منصات التتويج سيبقى الهدف الذي يجتمع حوله جميع أبناء المنتخب في كل استحقاق قادم.