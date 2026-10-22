عبد المنعم الهاشمي: استقبال رئيس الدولة لأبطال الجوجيتسو وسام فخر ومسؤولية جديدة للحفاظ على الريادة العالمية

أبوظبي في 22 أكتوبر/ وام/ رفع سعادة عبد المنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، على الاستقبال الكريم الذي خص به سموه أبناءه أبطال منتخب الإمارات للجوجيتسو، أصحاب الإنجاز في دورة الألعاب الآسيوية “آيتشي – ناغويا 2026”، مؤكداً أن هذا التكريم الأبوي من قائد الوطن يمثل وسام شرف يعتز به الجميع، ويجسد النهج الراسخ للقيادة الرشيدة في الاحتفاء بالتميز، وترسيخ ثقافة الإنجاز، وتحفيز أبناء الإمارات على مواصلة صناعة النجاحات ورفع راية الدولة خفاقة في مختلف المحافل القارية والدولية.

وقال الهاشمي إن الكلمات الأبوية الصادقة والرسائل الملهمة التي وجهها صاحب السمو رئيس الدولة إلى اللاعبين واللاعبات خلال اللقاء ستظل نبراساً يضيء طريقهم في المرحلة المقبلة، وستبقى مصدر إلهام ودافعاً متجدداً لكل أفراد أسرة الجوجيتسو الإماراتية، من لاعبين ومدربين وإداريين، لمواصلة العمل بروح المسؤولية الوطنية، والمحافظة على المكانة التي وصلت إليها الإمارات باعتبارها النموذج العالمي الأبرز في تطوير رياضة الجوجيتسو.

وأضاف أن أبناء الإمارات كانوا قد غادروا إلى اليابان وهم يحملون عهداً قطعوه على أنفسهم بأن يعودوا بالمركز الأول، وأن يحافظوا على الصدارة، وأن يهدوا هذا الإنجاز إلى صاحب المركز الأول، وإلى قائد مسيرة الإنجازات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وهو ما تحقق بفضل عزيمتهم وإيمانهم بأن تمثيل الوطن مسؤولية عظيمة تتطلب بذل أقصى درجات الجهد والعطاء، مشيراً إلى أن استقبال سموه لهم بعد تحقيق هذا الوعد يمثل لحظة تاريخية ستبقى خالدة في ذاكرة جميع اللاعبين، وستشكل دافعاً إضافياً لمواصلة التفوق في الاستحقاقات المقبلة.

وأكد الهاشمي أن هذا التكريم، حين يصدر من قمة هرم القيادة، فإنه يعد إنجازاً في حد ذاته، لكنه في الوقت نفسه يضاعف حجم المسؤولية الملقاة على عاتق جميع العاملين في منظومة الجوجيتسو الإماراتية، وقال: “إننا ننظر إلى هذا الاستقبال الكريم باعتباره تكليفاً قبل أن يكون تكريماً، ورسالة واضحة تدفعنا إلى العمل أكثر، والاجتهاد أكثر، والتخطيط بصورة أفضل للمحافظة على ما تحقق من مكتسبات، لأن الوصول إلى القمة يحتاج إلى جهود كبيرة، أما البقاء فيها والمحافظة عليها فهو التحدي الأكبر الذي يتطلب عملاً مستداماً ورؤية متجددة.”

وأوضح أن كل إنجاز يحققه اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وكل ميدالية يعتلي بها أبناء وبنات الإمارات منصات التتويج، ليست وليدة الصدفة، وإنما هي ثمرة مشروع وطني استراتيجي متكامل، أرسى دعائمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، عندما آمن بأهمية هذه الرياضة ودورها في بناء الإنسان، ووفر لها كل أسباب النجاح والاستدامة، حتى أصبحت الإمارات اليوم مرجعاً عالمياً في تطوير الجوجيتسو، وأصبحت أبوظبي العاصمة العالمية لهذه الرياضة، وأكبر مطور لها على مستوى العالم، ومصنعاً حقيقياً للأبطال.

وأشار إلى أن ما تحقق من إنجازات متتالية هو انعكاس مباشر للدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لهذا المشروع الوطني، والثقة الكبيرة التي منحتها لأبناء وبنات الإمارات، مؤكداً أن الاستثمار في الإنسان كان وسيظل الركيزة الأساسية لمسيرة النجاح، وأن هذا النهج هو الذي مكن أبناء الوطن من المنافسة بثقة واقتدار على أعلى المستويات، وتحقيق الإنجازات باسم الإمارات في مختلف البطولات القارية والعالمية.

وأعرب الهاشمي عن بالغ تقديره للرسائل الإنسانية القيمة التي وجهها صاحب السمو رئيس الدولة إلى اللاعبين بشأن الاهتمام بالتعليم والحرص على العمل الدؤوب والاحتهاد، فضلا عن حرص سموه على توجيه الشكر والتقدير إلى أسرهم وعائلاتهم، تقديراً لما قدموه من دعم ومساندة طوال رحلة الإعداد والإنجاز، مؤكداً أن الأسرة الإماراتية كانت ولا تزال شريكاً رئيسياً في صناعة الأبطال، وأن الدعم الأسري يمثل أحد أهم عناصر النجاح والاستمرار في تحقيق الإنجازات.

وقال إن هذه الرسائل ستنعكس إيجاباً على مسيرة اللاعبين واللاعبات، وستمنحهم حافزاً إضافياً لمواصلة التدريب والعمل الجاد، والمحافظة على روح الانضباط والطموح، بما يضمن استمرار رفع علم دولة الإمارات على منصات التتويج، وعزف السلام الوطني في مختلف البطولات الدولية، وهو الهدف الذي يعمل الجميع من أجله بكل إخلاص واعتزاز.

وأضاف أن اللقاء مع صاحب السمو رئيس الدولة كان مناسبة وطنية جسدت عمق العلاقة بين القيادة وأبنائها، وفرصة مثالية ليجدد الجميع العهد مع قائد الوطن على مواصلة العمل، بعزم وإصرار وإرادة لا تعرف المستحيل، من أجل استدامة الصدارة والريادة العالمية، والحفاظ على المكانة التي وصلت إليها الإمارات في رياضة الجوجيتسو، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة وطموحاتها للمستقبل.

وفي ختام تصريحه، وجه سعادة عبد المنعم الهاشمي الشكر والتقدير إلى لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني، وإلى الأجهزة الفنية والإدارية، وإلى أولياء الأمور والأسر، مؤكداً أن هذا الإنجاز هو ثمرة عمل جماعي متكامل، وأن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات، ومواصلة كتابة فصول جديدة من الإنجازات، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في صناعة الأبطال، ويعزز ريادة أبوظبي بصفتها العاصمة العالمية للجوجيتسو، ومركزاً دولياً لتطوير هذه الرياضة وصناعة أجيالها القادمة.