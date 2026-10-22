عبدالله بن زايد ووزير خارجية فرنسا يبحثان هاتفياً العلاقات الاستراتيجية والتطورات الإقليمية

أبوظبي في 22 أكتوبر/ وام/ بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي جان نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

كما بحث سموه ومعالي جان نويل بارو مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

واستعرض الجانبان سبل دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ السلم والأمن الإقليمي والدولي.