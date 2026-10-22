ولي عهد رأس الخيمة يستقبل حاكم مقاطعة خوارزم الأوزبكية

رأس الخيمة في 22 أكتوبر/ وام/ استقبل سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، اليوم، في مجلس ند الحبّي، سعادة جورابيك رحيموف، حاكم مقاطعة خوارزم في جمهورية أوزبكستان، وسعادة أوميد شادييف، سفير جمهورية أوزبكستان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، والوفد المرافق لهما.

ورحّب سموّه بحاكم المقاطعة والضيوف، وتبادل معهم الأحاديث الودية حول تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين حكومة رأس الخيمة ودولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، وسبل تعزيز التواصل بما يخدم المصالح المشتركة.

حضر اللقاء الشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة.