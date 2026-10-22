"العالمية للاقتصاد الأخضر" تناقش فرص تعزيز إنتاج الوقود الحيوي

دبي في 22 أكتوبر/ وام/ أكد يوسف لوتاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «لوتاه للوقود الحيوي»، أهمية تعزيز الاستفادة من زيوت الطهي المستعملة في إنتاج الوقود الحيوي، بما يدعم الاقتصاد الأخضر ويعزز الاستدامة، مشيراً إلى فرص توسيع استخدام هذا النوع من الوقود في قطاعات النقل، بما يشمل الشاحنات واليخوت.

وقال لوتاه، لوكالة أنباء الإمارات «وام»، خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إن جمع زيوت الطهي المستعملة ومعالجتها محلياً يمثل فرصة لتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة، لافتاً إلى أن خروج كميات من هذه الزيوت إلى خارج الدولة، بما في ذلك إلى أوروبا، يبرز أهمية تطوير منظومة متكاملة لجمعها وإعادة تدويرها والاستفادة منها في إنتاج الوقود الحيوي.

وأشار إلى أهمية تطوير الأطر والسياسات التي تدعم هذا القطاع، لافتاً إلى توجه نحو تطبيق سياسة وطنية يُتوقع أن تجعل استخدام الوقود الحيوي إلزامياً في محطات الوقود بالدولة اعتباراً من عام 2029، بما يعزز فرص نمو السوق المحلية ويدعم التوسع في إنتاج الوقود البديل.

وأوضح أن تعزيز جمع زيوت الطهي المستعملة يتطلب توفير آليات عملية تسهّل على الأفراد والمجتمعات المشاركة في هذه المنظومة، من خلال وضع حاويات مخصصة لجمع الزيوت في المجمعات السكنية، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات الجمع وتحديد الاحتياجات ورفع كفاءة إدارة هذه الموارد.

ولفت إلى أن تطوير منظومة محلية متكاملة لجمع الزيوت المستعملة ومعالجتها وتحويلها إلى وقود حيوي من شأنه أن يدعم الاستفادة الاقتصادية والبيئية من هذه الموارد، ويعزز فرص التوسع في استخدام الوقود المستدام في قطاعات النقل المختلفة.

وأكد أهمية القمة لتبادل الخبرات ومناقشة الحلول العملية التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الدائري، وتطوير مصادر بديلة للطاقة، وتحويل النفايات إلى موارد ذات قيمة اقتصادية وبيئية.