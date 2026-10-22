"ساند" تستعرض قدرات منظومة "أمان" المستقبلية في الرصد الذكي

الشارقة في 22 أكتوبر /وام/ استعرضت شركة ساند لإدارة المرافق بالتعاون مع هيئة الشارقة للدفاع المدني القدرات التقنية والتشغيلية لمنظومة "أمان" للإنذار المبكر المستقبلية من خلال تجربة ميدانية ركزت على توظيف تقنيات الرصد الذكي في الكشف عن الحرائق والتحقق منها في المستودعات وتعزيز الجاهزية للاستجابة للحوادث.

وتأتي التجربة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة السلامة والوقاية في المنشآت وإبراز دور التقنيات الحديثة في الكشف المبكر عن الحرائق والحد من مخاطرها بما يدعم سرعة التدخل ويحافظ على الأرواح والممتلكات.

حضر التجربة الميدانية عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية حيث اطّلعوا على آلية عمل منظومة "أمان" وقدراتها في رصد الحرائق والتحقق منها وتابعوا العروض العملية التي استعرضت استخدام الكاميرات الذكية والطائرة الاستكشافية في دعم الكشف المبكر وتعزيز الاستجابة.

وقال المهندس حامد الزرعوني، المدير العام لشركة ساند لإدارة المرافق إن توظيف التقنيات الذكية في منظومة السلامة خطوة مهمة نحو تعزيز القدرة على رصد المخاطر والتعامل معها في مراحل مبكرة، لافتا إلى أن التجارب الميدانية تتيح اختبار إمكانات الحلول التقنية في ظروف تشغيلية مختلفة بما يدعم رفع مستوى الجاهزية وتعزيز إجراءات الوقاية وحماية الأرواح والممتلكات.

وأضاف أن منظومة "أمان" حققت نتائج ملموسة منذ بدء تشغيلها إذ ترتبط بها 13 ألفا و700 مبنى تتم مراقبتها على مدار الساعة فيما عالج مركز المراقبة 3.30 مليون إشارة منذ عام 2022 وأسهمت المنظومة في رصد 500 حالة حريق فعلية وإبلاغ الدفاع المدني بها مستندةً إلى خبرة تمتد إلى 8 أعوام من التشغيل المتواصل.

وشهدت الفعالية استعراض أبرز النتائج المحققة في منظومة "أمان" إلى جانب التعريف بمهام شركة ساند لإدارة المرافق ومستوى جاهزيتها.

ويُعد نظام "أمان" أحد أنظمة الإنذار المبكر المعتمدة في إمارة الشارقة منذ عام 2019 ويهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات من مخاطر الحرائق من خلال ربط أنظمة إنذار الحريق في المباني والمنشآت بغرف العمليات المعنية بما يتيح استقبال التنبيهات على مدار الساعة وتحديد مواقع الحرائق وإخطار الفرق المختصة بما يسهم في تقليص زمن الاستجابة والحد من تفاقم الحوادث.

وتؤكد التجربة أهمية التكامل بين التقنيات الذكية والجاهزية التشغيلية والتنسيق بين الجهات المعنية بما يعزز كفاءة إجراءات السلامة والوقاية ويدعم تطوير بيئة أكثر أماناً واستدامة في إمارة الشارقة.