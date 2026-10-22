تأهل شباب الأهلي والجزيرة والوصل إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة

دبي في 22 أكتوبر/ وام/ تأهل شباب الأهلي إلى الدور ربع النهائي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعد فوزه اليوم على العين 3-2، خلال المباراة التي أقيمت في استاد راشد بدبي، ضمن مواجهات دور الـ16 للبطولة، وامتدت إلى الأشواط الإضافية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

وسجل لشباب الأهلي كل من سعيد عزت اللهي (هدفين) بالدقيقتين 20، و35، من ركلتي جزاء، وماتيوس دا ليما بالدقيقة 116، وسجل للعين ماتيوس بالاسيوس، بالدقيقة 45+6، ويوت فيليكس فانس لاعب شباب الأهلي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 68.

كما تأهل أيضا فريق الجزيرة بعد فوزه على عجمان 1-0 في استاد محمد بن زايد.

وسجل هدف المباراة بونو دي أوليفيرا في الدقيقة 77.

وتأهل الوصل بعد فوزه على كلباء بركلات الترجيح 4-3، في استاد زعبيل، بعد انتهاء الوقتين الأصلي، والإضافي بالتعادل 2-2.

وسجل للوصل نيكولاس خمينيز، وسفيان بوفيني بالدقيقتين 45+6، و111، وسجل لكلباء كارلوس فيلهو، ومروان الوطني بالدقيقتين 52، و101.