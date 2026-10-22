معرض المغامرات والتخييم ينطلق في 28 أكتوبر في إكسبو الذيد

الشارقة في 22 أكتوبر/ وام/ يستضيف مركز إكسبو الذيد، من 28 أكتوبر الجاري حتى الأول من نوفمبر المقبل النسخة الثامنة من معرض المغامرات والتخييم، بمشاركة أكثر من 200 شركة وعلامة تجارية متخصصة في قطاع المغامرات والتخييم وتجهيز السيارات.

ويجمع المعرض مجموعة واسعة من المنتجات التي تلبي احتياجات هواة الرحلات من معدات التخييم ومستلزمات الرحلات الخارجية إلى سيارات البر و إكسسواراتها وحلول تجهيز المركبات بما يتيح للزوار التعرّف على أحدث الخيارات والمنتجات التي تقدمها الشركات المتخصصة.

وقال سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس أكسبو الشارقة، تسهم المعارض المتخصصة في تنشيط الحركة التجارية وتعزيز فرص التواصل بين الشركات والجمهور وفتح آفاق جديدة أمام العلامات التجارية لتوسيع حضورها في الأسواق وتمثل النسخة الثامنة من معرض المغامرات والتخييم امتداداً لجهود إمارة الشارقة في تنويع الفعاليات الاقتصادية المتخصصة ودعم نمو الأنشطة التجارية المرتبطة بقطاع التخييم والرحلات البرية، بما يعزز مكانة الإمارة وجهةً لاستضافة المعارض التي تستقطب الشركات والمهتمين من مختلف القطاعات.

من جانبه قال سعادة محمد مصبح الطنيجي مدير مركز إكسبو الذيد، تقدم النسخة الثامنة من معرض المغامرات والتخييم مساحة تجمع الشركات المتخصصة في معدات التخييم وتجهيز السيارات مع الجمهور المهتم بالرحلات البرية وتتيح للزوار الاطلاع على مجموعة متنوعة من المنتجات والحلول في مكان واحد ونحرص من خلال المعرض على توفير تجربة متكاملة تسهّل على الزوار التعرّف على أحدث التجهيزات وتمنح الشركات المشاركة فرصة لعرض منتجاتها والتواصل المباشر مع المهتمين بهذا القطاع.