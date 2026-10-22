رئيس جمهورية ليبيريا يستقبل شخبوط بن نهيان

مونروفيا في 22 أكتوبر/ وام/ استقبل فخامة جوزيف نيوما بواكاي، رئيس جمهورية ليبيريا، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وذلك خلال زيارة معاليه إلى العاصمة مونروفيا.

ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية ليبيريا، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

ورحّب فخامته بزيارة معاليه، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية ليبيريا، وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

وأكد معاليه حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز علاقاتها مع جمهورية ليبيريا، وتوسيع آفاق التعاون الثنائي، واستكشاف فرص جديدة للشراكة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار للبلدين.

كما التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، بمعالي سارا بيسولو نيانتي، وزيرة خارجية جمهورية ليبيريا خلال زيارته إلى مونروفيا، حيث تم تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يعزز الأمن والاستقرار ويدعم جهود التنمية في المنطقة.