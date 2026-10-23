البحرين ترحب بنجاح جهود الوساطة الإماراتية في إنجاز عملية تبادل جديدة للأسرى بين روسيا وأوكرانيا

المنامة في 23 أكتوبر/ وام/ رحبت مملكة البحرين بنجاح جهود الوساطة التي قامت بها دولة الإمارات بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا وأسفرت عن إنجاز عملية تبادل جديدة شملت (540) أسيرًا من الجانبين، معتبرةً ذلك خطوة إنسانية إيجابية وبنّاءة تسهم في دعم جهود التهدئة وتعزيز فرص التوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن تقدير مملكة البحرين للجهود الدبلوماسية والإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات، وإسهاماتها في الإفراج عن (8537) أسيرًا عبر سبع وعشرين عملية وساطة منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، مجددةً دعمها للمبادرات الإقليمية والدولية كافة الرامية إلى إنهاء الحرب عبر الحوار والوسائل السلمية، والتخفيف من تداعياتها الإنسانية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام المستدام على الصعيدين الإقليمي والدولي.

-خلا-