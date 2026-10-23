اللجنة المنظمة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة تستعرض استعدادات الجولات المقبلة

أبوظبي في 23 أكتوبر/وام/ استعرضت اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة الاستعدادات الخاصة بالجولات المتبقية من النسخة الحالية، واعتمدت الخطط التنظيمية واللوجستية اللازمة لضمان تنظيمها وفق أعلى المعايير، إلى جانب بحث عدد من البرامج والمبادرات الخاصة بتطوير السلسلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة في فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال بأبوظبي أمس، بحضور معالي سلطان الحميري، وسعادة مطر اليبهوني الظاهري، ومسلم العامري، وفيصل الرحماني الأمين العام للجنة.

وجرى الاطلاع على نتائج الجولات التي استضافها عدد من أبرز مضامير السباقات العالمية، وما شهدته من مشاركة واسعة للملاك والمربين، وحضور جماهيري، إلى جانب الجهود الإعلامية والتسويقية المصاحبة للسباقات في القارات الأربع، بما يعكس المكانة التي رسختها السلسلة على الساحة العالمية لسباقات الخيل العربية الأصيلة.

وتناول الاجتماع أيضا سبل تعزيز التعاون مع الهيئات المنظمة ومضامير السباقات العالمية الشريكة، ومواصلة تنفيذ الخطط التسويقية والترويجية، بما يسهم في تعزيز الحضور الرقمي للسلسلة وتوسيع قاعدة متابعيها من المهتمين بسباقات الخيل العربية الأصيلة حول العالم.

وأكدت اللجنة أن سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة تواصل تجسيد رؤية القيادة الرشيدة في صون الخيل العربية الأصيلة والحفاظ على مكانتها بوصفها إرثاً حضارياً عريقاً، إلى جانب تعزيز حضورها وانتشارها على الساحة العالمية.