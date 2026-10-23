"ذي ڤيو نخلة جميرا” تطلق تجربة جديدة على ارتفاع 240 متراً

دبي في 23 أكتوبر / وام / أطلقت “ذي ڤيو نخلة جميرا”، إحدى الوجهات السياحية التابعة لشركة “دبي القابضة للترفيه”، تجربة “ذا ليدج آت ذا ڤيو” الجديدة، تزامناً مع الذكرى الخامسة لافتتاحها، لتتيح للزوار الاستمتاع بإطلالات بانورامية على نخلة جميرا وأفق دبي من خلال ثماني منصات زجاجية على ارتفاع 240 متراً فوق سطح البحر.

تمتد كل منصة لمسافة متر ونصف المتر خارج منصة المشاهدة، وتتميز بأرضيات زجاجية شفافة تتيح للزوار النظر مباشرة إلى الأسفل والتقاط صور تذكارية، فيما تطل أربع منصات على سعف نخلة جميرا وهلالها ومياه الخليج العربي، وتواجه المنصات الأخرى أفق دبي وأبرز معالمها العمرانية.

وتوفر التجربة مشاهد متنوعة على مدار اليوم، بدءاً من الإطلالات الواضحة صباحاً، مروراً بألوان الغروب، وصولاً إلى أضواء المدينة ليلاً، بما يعزز جاذبية الوجهة ويثري التجارب السياحية والترفيهية في الإمارة.

واستقبلت “ذي ڤيو نخلة جميرا”، منذ افتتاحها عام 2021، ملايين الزوار من نحو 130 دولة، واستقطبت أكثر من 300 مصور محترف من داخل الدولة وخارجها لتوثيق المشاهد البانورامية التي توفرها بزاوية 360 درجة.

تأتي هذه الإضافة في إطار تنوع الوجهات والتجارب التي تقدمها “دبي القابضة للترفيه”، التابعة لمجموعة دبي القابضة، والتي تضم محفظتها عدداً من أبرز الوجهات السياحية والترفيهية في الإمارة، بما يسهم في تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للسياحة والترفيه.