خضوع خيول سباقي العين الدوليين للقدرة للفحص البيطري استعداداً لانطلاق المنافسات غداً

أبوظبي في 23 أكتوبر/وام/ اختتمت الخيول المشاركة في سباقي العين الدوليين للقدرة لمسافتي 100 و120 كلم اليوم إجراءات الفحوص البيطرية، استعداداً لانطلاق المنافسات غداً في قرية بوذيب، إيذاناً بافتتاح موسم سباقات القدرة والتحمل 2026-2027.

وأعلنت اللجنة المنظمة استيفاء الخيول المشاركة جميع الاشتراطات البيطرية والفنية المعتمدة للمشاركة في السباقين، فيما تتواصل منافسات الافتتاح بعد غد بإقامة سباقين لمسافتي 40 و80 كلم، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

ويتألف كل سباق من 4 مراحل، وفقاً للشروط الفنية المعتمدة، من أبرزها ألا يقل عمر الجواد عن ست سنوات، وألا يتجاوز معدل نبض القلب 64 نبضة في الدقيقة، وألا يقل وزن الفارس مع السرج عن 70 كجم.

ويتضمن برنامج موسم المنافسات في بوذيب سلسلة من المنافسات، تشمل السباقات الدولية لمسافتي 160 و120 كلم، إلى جانب السباقات المحلية والتأهيلية، ومنافسات السيدات والشباب والناشئين، وسباقات الإسطبلات الخاصة للمواطنين، إضافة إلى مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان للقدرة بمختلف فئاته، والنسخة الثالثة من بطولة المجموعة الإقليمية السابعة للقدرة، على أن يختتم الموسم بإقامة السباقات التأهيلية الختامية خلال أبريل 2027.