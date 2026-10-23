هزاع بن زايد ونهيان بن زايد يحضران حفل استقبال بمناسبة أفراح المهيري

العين، في 23 أكتوبر/وام/ حضر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، اليوم، حفل استقبال أقامه جوعان عبدالله المهيري بمناسبة زفاف جوعان خليفة جوعان المهيري إلى كريمة محمد جوعان عبدالله المهيري.

وأعرب سموّهما، خلال حفل الاستقبال الذي أُقيم في قاعة الخبيصي بمنطقة العين، عن خالص تهانيهما للعروسين وذويهما، متمنيين لهما حياة زوجية هانئة وسعيدة.

ورافق سموّهما معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، بحضور عدد من المسؤولين وجمع من المدعوين وأقارب العروسين.