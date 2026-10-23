أحمد بن حمدان آل نهيان ووزير الرياضة يحضران حفل سفارة كازاخستان بمناسبة يومها الوطني

أبوظبي في 23 أكتوبر / وام / حضر الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة راوان جومابيك، سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في أبوظبي، عدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، وأبناء الجالية الكازاخية المقيمة في الدولة.

وأكد سعادة راوان جومابيك عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، والتي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، مشيراً إلى حرص البلدين على مواصلة تعزيز علاقاتهما وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين.