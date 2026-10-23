"مليحة" و"مرعوش" يحصدان "الكأس" و"البندقية" في مهرجان الظفرة للهجن

الظفرة في 23 أكتوبر/وام/ اختتمت بميدان الظفرة، مساء اليوم منافسات الأشواط الأربعة الرئيسية لفئة الحقايق، في اليوم الثاني لمهرجان الظفرة لسباقات الهجن في نسخته الرابعة، وسط منافسات قوية من المطايا على الرموز لمسافة 3 كلم.

وشهد الشوط الأول، المخصص للأبكار الرئيسي، فوز "مليحة" لمانع علي بن حماد الشامسي بالكأس، مسجلة 4:13:27 دقيقة، بينما حصد "مرعوش" لعلي عبدالله عوض البلوشي البندقية في الشوط الثاني المخصص للجعدان الرئيسي محققاً 4:12:45 دقيقة، بأفضل توقيت في الأشواط الأربعة.

وأحرزت "الظبي" لحميد عبدون حميد حمد الوهيبي كأس الشوط الثالث، المخصص للأبكار الإنتاج، بعدما تصدرت المنافسة وقطعت مسافة السباق بزمن قدره 4:17:09 دقيقة، بينما أسفرت منافسات الشوط الرابع للجعدان الإنتاج عن فوز "الذيب" لحمد سالم ثعلوب الدرعي بالشداد، بزمن قدره 4:13:21 دقيقة.

وانطلقت المنافسات صباح اليوم بإقامة 20 شوطاً لمسافة 3 كلم، وشهد الشوط الأول، فوز “نوعية” لراشد علي بن محمد بومنّاكب المري، بالمركز الأول مسجلة 4:24:51، دقيقة، بينما ذهبت الصدارة في الشوط الثاني، إلى “متعب” لسهيل عبدالله بن هزيم الشامسي بزمن قدره 4:24:47 دقيقة.

وحققت “رسال” لعبدالله سليمان بن ناصر الرشيدي لقب الشوط الثالث مسجلة 4:24:20 دقيقة، بينما أحرز “السريع” لمحمد سعيد بن علي المنصوري المركز الأول، في الشوط الرابع مسجلاً أفضل توقيت في الفترة الصباحية بزمن قدره 4:20:03 دقيقة.