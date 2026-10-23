فريق الإمارات يفوز ببطولة العالم للشراع لفئة "إس بي 20 "في فرنسا

باريس في 23 أكتوبر / وام / تُوّج فريق الإمارات «كيدزينك يوث 3823 » بلقب بطولة العالم للشراع لفئة «إس بي 20» لعام 2026، التي اختتمت منافساتها اليوم في مدينة هيريس الفرنسية، بمشاركة أكثر من 60 فريقاً من مختلف دول العالم.

قاد الفريق إلى اللقب الربان ويليام بورغيزي، بمشاركة ماتيو باريزون وفيديريكو زامبيكولي وغونسالو لوبيز، بعدما تصدر الترتيب العام منذ اليوم الأول للمنافسات، وحافظ على موقعه في الصدارة حتى حسم اللقب العالمي.

وهنأ الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، الفريق بهذا الإنجاز، مشيداً بالجهود التي بذلها اللاعبون والجهازان الفني والإداري، والمستوى التنافسي الذي قدموه وأسهم في تحقيق اللقب.

وأكد أن هذا الإنجاز يعكس التطور الذي تشهده رياضة الشراع في دولة الإمارات، ويعزز حضورها ومكانتها على الساحة الدولية، وقدرتها على المنافسة وتحقيق الإنجازات في البطولات العالمية.