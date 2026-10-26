"BCG:الإمارات تحقق قيمة اقتصادية واجتماعية فعلية من الذكاء الاصطناعي

دبي في 26 أكتوبر/ وام/ أكد الدكتور أكرم عوض، المدير الإداري والشريك في مجموعة بوسطن العالمية للاستشارات "BCG"، أن الإمارات نجحت في بناء القدرات الأساسية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وانتقلت إلى تحقيق قيمة اقتصادية واجتماعية فعلية من هذه التقنيات، وهو تحول لم تتمكن دول عديدة حول العالم من تحقيقه حتى الآن.

وقال عوض إن الإمارات وصلت إلى مستوى من الجاهزية يضاهي، في محاور عدة، ما حققته الدول الرائدة حيث تستند هذه الجاهزية إلى عوامل عدة، أبرزها القدرة على توظيف رؤوس الأموال السيادية في تعزيز استعدادها للذكاء الاصطناعي، و إبرام شراكات استراتيجية عالمية إلى جانب بناء بنية تحتية رقمية قوية تدعم هذه التقنيات، بما يشمل مراكز البيانات.

وأشار إلى أن ما يميز التجربة الإماراتية هو تجاوز مرحلة بناء المقومات الأساسية إلى توظيفها في تحقيق قيمة حقيقية للاقتصاد والمجتمع، مؤكداً أن هذا الجانب سيكون معياراً مهماً لتميّز الدول في المرحلة المقبلة.

وأوضح أن التحدي المقبل يتمثل في القدرة على تحقيق القيمة الاقتصادية والاجتماعية للذكاء الاصطناعي، سواء من خلال رفع جودة الحياة، أو تحديد فرص اقتصادية جديدة، أو خفض التكاليف في أهم القطاعات الاقتصادية.