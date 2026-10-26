الكلية العالمية لإدارة الأعمال الصحية التابعة لكلية لندن الجامعية تعلن توسعها في دبي

دبي في 26 أكتوبر/ وام/ أعلنت الكلية العالمية لإدارة الأعمال الصحية التابعة لكلية لندن الجامعية، توسعها الاستراتيجي في دبي، بالتعاون مع سلطة مدينة دبي الطبية، لتقديم برامج التعليم التنفيذي والدراسات العليا في الإدارة وتطوير القدرات، إلى جانب تعزيز البحث العلمي والابتكار، بما يدعم مستقبل اقتصاد الصحة في دولة الإمارات والمنطقة.

وجاء الإعلان خلال فعالية استضافتها مدينة دبي الطبية، بحضور عائشة ميران، المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ومالك سلطان آل مالك، رئيس سلطة مدينة دبي الطبية، وهادي بدري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، وجيما ستيفنسون، القنصل العام البريطاني في دبي والإمارات الشمالية، وعدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات الأكاديمية والصحية.

وتعد الكلية الأولى من نوعها عالميا في مجال إدارة الأعمال المتخصصة بالكامل في قطاع الصحة، ويأتي توسعها بالتزامن مع احتفال كلية لندن الجامعية بمرور 200 عام على تأسيسها، في خطوة تسهم في تعزيز منظومة الرعاية الصحية والتعليم والبحث والابتكار في دبي.

وينسجم التوسع مع مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” وأجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية التعليم في دبي 2033، التي تستهدف جعل دبي ضمن أفضل 10 مدن عالميا للطلبة، وزيادة عدد مؤسسات التعليم العالي إلى أكثر من 70 مؤسسة بحلول عام 2033.

وقال علاء المنيني، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مدينة دبي الطبية، إن انضمام الكلية يسهم في تعزيز الخبرات الأكاديمية المتخصصة وتطوير الكفاءات والقدرات المهنية، بما يدعم الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية وتشجيع التعليم الطبي وتبادل المعرفة في دبي.

من جانبه، أكد الدكتور وافي داوود، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاستراتيجي في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أن افتتاح الكلية يعزز جهود الإمارة لاستقطاب المؤسسات الأكاديمية العالمية، ويوفر فرصا تعليمية متخصصة تواكب احتياجات المستقبل وتسهم في إعداد كوادر مؤهلة لدعم اقتصاد الصحة.

وقالت البروفيسور نورا كولتون، المدير المؤسس للكلية العالمية لإدارة الأعمال الصحية في دبي، إن قطاع الرعاية الصحية يشهد تحولات متسارعة تتطلب قيادات تمتلك مهارات الإدارة والتحول الرقمي والابتكار، إلى جانب القدرة على التعامل مع الأنظمة الصحية المعقدة.

وأضافت أن دولة الإمارات وضعت رؤية طموحة لمستقبل القطاع الصحي ترتكز على الوقاية وتعزيز جودة الحياة والتكنولوجيا والابتكار، مشيرة إلى أن الكلية ستعمل على بناء شراكات مستدامة مع الجهات الحكومية والمؤسسات الصحية والأكاديمية وقطاع الأعمال، لتطوير حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع.

وتستفيد الكلية من الخبرات الأكاديمية والبحثية لكلية لندن الجامعية في مجالات الرعاية الصحية وعلوم الحياة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد والسياسات والقيادة، فيما تحتل الجامعة المرتبة الثامنة عالميا بالمناصفة وفق تصنيف QS للجامعات العالمية لعام 2027.

وتعتمد البرامج التعليمية على نهج متعدد التخصصات يجمع بين التعلم التطبيقي ودراسات الحالة والمشاريع البحثية والاستشارية، بالتعاون مع المؤسسات الصحية، بهدف تطوير القدرات القيادية وتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة الخدمات.

وتستعد الكلية لتخريج أول دفعة من طلبتها عام 2027 من مقرها في مدينة دبي الطبية، مع التركيز على إعداد قيادات متخصصة تسهم في تطوير قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.