مجلس التوازن يعزز الشراكات الدفاعية الدولية بمشاركته في سوفكس 2026 بالأردن

أبوظبي في 26 أكتوبر/ وام/ يُرسّخ مجلس التوازن للتمكين الدفاعي (توازن) حضوره الاستراتيجي في المحافل الدولية المتخصصة، من خلال تمثيله الرسمي في معرض ومؤتمر قوات العمليات الخاصة (سوفكس 2026)، الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية في مركز العقبة الدولي للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر..ضمن توجهه نحو تعزيز الشراكات الدولية ومواكبة التحولات في قطاعي الدفاع والأمن.

كما يأتي هذا التمثيل في إطار الدعم الذي تقدمه وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي (توازن)، للجناح الوطني لدولة الإمارات في المعرض، والذي تنظمه مجموعة أدنيك، انطلاقاً من دوره في تمكين القطاع الدفاعي. وخلال حضوره لفعاليات المعرض، سيقوم الوفد الرسمي لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي بتسليط الضوء على مبادرات واستراتيجيات المجلس وتوجهاته المستقبلية، إضافة للتعرف على الفرص التي تسهم في تطوير القدرات الوطنية وتعزيز تنافسية منظومة الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات.

ويعزز حضور المجلس في سوفكس 2026 فرص التواصل مع صناع القرار والجهات الدفاعية والأمنية والشركات المتخصصة، ومتابعة التحولات المتسارعة في طبيعة العمليات ومتطلبات القدرات، واستشراف مستقبل العمليات الخاصة والأمن الداخلي. كما يتيح الاطلاع على تطورات التقنيات المتقدمة والأنظمة الذاتية والحلول الرقمية، واستكشاف فرص توظيفها لتطوير القدرات الدفاعية والأمنية وتعزيز جاهزيتها للمستقبل.

وفي هذا السياق، قال سعادة أحمد علي الهرمودي، مدير عام مديرية الابتكار الصناعي والذكاء الاصطناعي في مجلس التوازن للتمكين الدفاعي: "انطلاقاً من رؤيته في بناء منظومة دفاع وطني رائدة ومستقبلية، يمثل حضور المجلس في المحافل الدولية المتخصصة ركيزة أساسية لبناء شراكات نوعية مع الجهات الفاعلة في القطاع، وتبادل الخبرات حول متطلبات القدرات والعمليات، ترسيخاً لجهودنا في تمكين الشركات الوطنية وتطوير قدراتها ورفع تنافسيتها".

وأضاف سعادته: "يُمثل معرض سوفكس فرصة لتعزيز العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، وتوطيد جسور التعاون بين الجهات المتخصصة في البلدين، بما يفتح آفاقاً أوسع لتبادل الخبرات واستشراف التطورات التي تشكل مستقبل قطاعي الدفاع والأمن".

ويأتي حضور مجلس التوازن للتمكين الدفاعي في سوفكس 2026، تأكيداً على نهجه في دعم الابتكار ومواكبة التطورات التقنية، وتعزيز التعاون مع الجهات المتخصصة، والارتقاء بقدرة المنظومة الوطنية على التعامل مع المتغيرات المستقبلية.